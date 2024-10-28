Кого мобилизуют в ноябре: категории, которые могут получить повестку

До конца года будут продлены мобилизационные мероприятия

В Украине предлагают продлить военное положение и общую мобилизацию с 10 ноября 2024 года. Срок продления составит 90 дней.

"Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать с 1 ноября. Так, призыву на военную службу подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые:

получили статус "пригодный" во время прохождения военно-врачебного;

ранее имели статус "ограниченно пригодный" (должны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025);

обладают дефицитной военно-учетной специальностью.

Мобилизация после 50 лет

Отметим, что недавно появилась секретная директива Командования Сухопутных войск по мобилизации мужчин старше 50 лет. Известно, что согласно этой директиве граждан в этом возрасте призывать запрещено. Они могут служить в ВСУ только добровольно.

Однако призвать после 50 лет могут лиц, имеющие дефицитную военно-учетную специальность.

Мобилизация до 25 лет

Согласно украинскому законодательству, мужчины до 25 лет, являющиеся призывниками, официально не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы до достижения соответствующего возраста. Однако если мужчина этого возраста имеет статус военнообязанного, он подлежит мобилизации.

Этот статус могут получить те, кто:

отслужил в армии в мирное время;

окончил военный вуз или военную кафедру и имеет военно-учетную специальность.

Призыв студентов

Отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают первое высшее образование. Также ее могут получить помощников-стажеров, аспирантов и докторантов.

В то же время определенные категории студентов могут быть мобилизованы:

студенты вечернего или заочного отделения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на программу на более низком уровне, чем их предыдущая степень;

студенты отчислены за отказ от всеобщей военной подготовки.

Могут ли мобилизовать с отсрочкой

Если есть отсрочка от призыва, мобилизовать, конечно, не могут, но есть исключения. Если гражданин имеет право на отсрочку, но не подтвердил и не оформил документально, ему могут вручить повестку.

Также могут забрать в армию, если отсрочка оформлена неправильно или с нарушением законодательства.

Ранее "Телеграф" писал, кого не отправят на ВВК в ноябре. Мужчин, которые не проходили срочную службу и не окончили военную кафедру, хотя и состоят на учете, направляются на медосмотр могут только при условии добровольного принятия на военную службу.