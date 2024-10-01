Кого могут мобилизовать после 50 лет: категория мужчин, которых не хватает в ВСУ

Этот вопрос остается под обсуждением

В Украине мужчины в возрасте 50-60 лет теперь могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению. Это предусмотрено директивой Командования Сухопутных Войск 116/2/1/21409 от 19 сентября.

Адвокат Алексей Шалару в интервью Новости.LIVE объяснил, что дефицит квалифицированных специалистов в Вооруженных силах Украины, в частности водителей, может заставить пересмотреть эти ограничения.

"В настоящее время Вооруженным силам Украины не хватает водителей. Если у человека есть водительские права на управление грузовиками, в частности категории A, B, C, то могут рассмотреть вопрос его мобилизации", — подчеркивает юрист.

В будущем возможно распоряжение по мобилизации водителей в возрасте от 50 до 60 лет, имеющих соответствующие категории. Но пока такого приказа нет, поэтому мужчины этой возрастной группы не мобилизуют.

Шалару добавляет, что ситуация по мобилизации водителей в этом возрастном диапазоне остается под вопросом.

Напоминаем, что после 50 лет в армию могут призвать только военнообязанных, которые имеют дефицитные военно-учетные специализации. Отдельное мобилизационное распоряжение выдается Генштабом ВСУ.

Перечень таких специальностей можно найти в письме Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 20 апреля 2023 г. № 300/1/С/3886.

Ранее "Телеграф" писал, кого могут призвать в армию только добровольно. Согласно обновленным нормам, лица с инвалидностью могут быть мобилизованы только по собственному желанию.