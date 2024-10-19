Эти украинские фамилии никогда не дадут забыть об осени

Родовые имена связаны с народными обычаями или характеристиками человека или семьи

В Украине можно встретить немало интересных и редких фамилий, связанных с временами года, природными явлениями или календарем. Учитывая, что сейчас у нас разгар осени, предлагаем вашему вниманию подборку осенних фамилий.

Эти родовые имена очень отличаются своей сезонной символикой и часто вызывают удивление. Фамилии имеют длинную историю и ярко отражают традиции давних украинских общин.

Осень

Хотите верьте, хотите нет, однако в Украине есть люди, у которых такая фамилия. Согласно данным портала "Рідні", носителями фамилии по состоянию на 2013 год были 5 человек. Да, цифра удивительно маленькая, но факт — граждане с самой осенней из всех осенних фамилий в Украине есть.

Осенний

Фамилия Осенний насчитывает 265 носителей. Каховский район Херсонской области по состоянию на 2013 год был самым густым центром фамилии. На одного носителя приходится 1063 человека.

Вересень

По состоянию на 2013 год в Украине насчитывалось всего одно лицо с такой фамилией. Согласно данным реестра, это Владимир Вересень из Снятинского района Ивано-Франковской области.

Жовтень

Фамилия насчитывает 16 носителей. Кагарлыкский район, что в Киевской области считается самым густым центром родового имени. На одного носителя фамилии приходится 5512 человек. В районе же по состоянию на 2013 год проживало 5 человек с такой фамилией.

Жовтневый

Фамилия насчитывает 12 носителей и, согласно данным портала, наибольшее количество лиц с таким родовым именем проживало в Харькове. По крайней мере, по состоянию на 2013 год.

Листопад

Есть и такая фамилия в стране. При чем количество носителей, как ни странно, превышает количество всех предыдущих вместе. Так, согласно данным портала, по состоянию на 2013 год в Украине проживало по меньшей мере 1742 человека с такой фамилией.

Листопадный

А вот фамилия Листопадный менее распространена — всего 31 носитель.

Происхождение таких фамилий может быть связано с народными обычаями или характеристиками человека или семьи. В древности украинцы часто давали прозвища по внешности, привычкам или временам года, когда человек родился. Например, человека, который родился осенью или имел отношение к осенним работам, могли прозвать "Осень" или "Осенний". Такое же объяснение можно предположить и для фамилий Вересень, Жовтень или Листопад.

Учитывая многолетнюю оккупацию Украины Советским Союзом и сакральный праздник для этой империи — Октябрьскую революцию, автор новости предположила, что и такая фамилия может быть в Украине. Не прогадала.

Действительно, в XX веке советские власти активно использовали символику революционных событий, в частности Октябрьской революции 1917 года. Поэтому такая фамилия как "Октябрьский" могла возникнуть как идеологический маркер или искусственно присваивалась работникам советских учреждений.

Сейчас в Украине фамилия Октябрьский имеет всего 20 носителей, тогда как фамилию Октябрь носят всего два украинца. По крайней мере, по состоянию на 2013 год.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии давали настоящим добрякам. У ваших предков было золотое сердце, если вы до сих пор имеете такое родовое имя.