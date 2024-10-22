Россия — уже не авторитет. Кто может надавить на Ким Чен Ына, но хочет сохранить "необходимое зло"

В Южной Корее расположен огромный американский контингент передового базирования системы Patriot

Китай заинтересован в сохранении мира на Корейском полуострове, поэтому для снижения угрозы агрессии со стороны КНДР мог бы надавить Пхеньян, однако для этого нужна политическая воля Пекина, который руководствуется своими интересами в регионе.

Об этом главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко рассказала в эфире YouTube канала Telegraf UA.

По ее словам, США и Южная Корея пытаются решить проблему чрезмерной агрессивности диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына за счет диалога с Китаем, который стремятся активнее вовлекать в поиск путей сдерживания угрозы со стороны КНДР.

— Хотя Китай и не комментирует сотрудничество Северной Кореи с Российской Федерацией, стратегические последствия этого сотрудничества для Пекина достаточно положительные, поэтому Китай пока действует довольно осторожно, не делает никаких заявлений… Теоретически Китай — единственное государство, которое могло бы при наличии политической воли надавить на КНДР. Но они сейчас пытаются найти правильные механизмы, чтобы не подорвать собственные национальные интересы, — говорит эксперт.

По ее словам, КНДР для Китая — "необходимое зло".

— Во-первых, это буферная зона между китайской и южнокорейской границей, потому что на территории Южной Кореи расположен огромный американский контингент передового базирования системы Patriot, американские корабли.

Плюс очень важный нюанс: после завершения Корейской войны было заключено соглашение, что Сеул контролирует вооруженные силы только в мирное время, а во время конфликта командование переходит к США. Поэтому никакая полномасштабная война на территории Корейского полуострова Китаю невыгодна, потому они так осторожно пытаются найти и продумать свою стратегию, — объясняет главный консультант НИСИ.

Поэтому Китай продолжает позиционировать себя как страну-миротворца, которая может договориться со всеми и готова общаться со всеми даже одиозными тоталитарными режимами, говорит Алина Гриценко.

— Если они смогли договориться с 14 палестинскими политическими группировками и 23 июля подписать Пекинскую декларацию, то почему бы им с КНДР не договориться, и это трактовать надо как готовность Китая к поиску нового формата переговоров с привлечением КНДР.

Ранее существовал шестисторонний формат переговоров: США, Китай, Северная и Южная Кореи, Япония и Россия. Сейчас Россия уже априори выпадает из этого формата, нужно искать какой-то другой вариант общения. А главное — условия для этого общения, — заключает эксперт по Дальнему Востоку.

Ранее "Телеграф" писал, зачем Ким Чен Ин вмешивается в войну в Украине.