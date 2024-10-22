Укр

Россия — уже не авторитет. Кто может надавить на Ким Чен Ына, но хочет сохранить "необходимое зло"

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ким Чен Ын завис над картой Корейского полуострова
Ким Чен Ын завис над картой Корейского полуострова. Фото Yonhap

В Южной Корее расположен огромный американский контингент передового базирования системы Patriot

Китай заинтересован в сохранении мира на Корейском полуострове, поэтому для снижения угрозы агрессии со стороны КНДР мог бы надавить Пхеньян, однако для этого нужна политическая воля Пекина, который руководствуется своими интересами в регионе.

Об этом главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко рассказала в эфире YouTube канала Telegraf UA.

По ее словам, США и Южная Корея пытаются решить проблему чрезмерной агрессивности диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына за счет диалога с Китаем, который стремятся активнее вовлекать в поиск путей сдерживания угрозы со стороны КНДР.

— Хотя Китай и не комментирует сотрудничество Северной Кореи с Российской Федерацией, стратегические последствия этого сотрудничества для Пекина достаточно положительные, поэтому Китай пока действует довольно осторожно, не делает никаких заявлений… Теоретически Китай — единственное государство, которое могло бы при наличии политической воли надавить на КНДР. Но они сейчас пытаются найти правильные механизмы, чтобы не подорвать собственные национальные интересы, — говорит эксперт.

По ее словам, КНДР для Китая — "необходимое зло".

— Во-первых, это буферная зона между китайской и южнокорейской границей, потому что на территории Южной Кореи расположен огромный американский контингент передового базирования системы Patriot, американские корабли.

Плюс очень важный нюанс: после завершения Корейской войны было заключено соглашение, что Сеул контролирует вооруженные силы только в мирное время, а во время конфликта командование переходит к США. Поэтому никакая полномасштабная война на территории Корейского полуострова Китаю невыгодна, потому они так осторожно пытаются найти и продумать свою стратегию, — объясняет главный консультант НИСИ.

Поэтому Китай продолжает позиционировать себя как страну-миротворца, которая может договориться со всеми и готова общаться со всеми даже одиозными тоталитарными режимами, говорит Алина Гриценко.

— Если они смогли договориться с 14 палестинскими политическими группировками и 23 июля подписать Пекинскую декларацию, то почему бы им с КНДР не договориться, и это трактовать надо как готовность Китая к поиску нового формата переговоров с привлечением КНДР.

Ранее существовал шестисторонний формат переговоров: США, Китай, Северная и Южная Кореи, Япония и Россия. Сейчас Россия уже априори выпадает из этого формата, нужно искать какой-то другой вариант общения. А главное — условия для этого общения, — заключает эксперт по Дальнему Востоку.

Ранее "Телеграф" писал, зачем Ким Чен Ин вмешивается в войну в Украине.

Теги:
#Китай #Северная Корея #КНДР