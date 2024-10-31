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Во Львовской области судили мать за подделку медицинской справки для первоклассника, как ее наказали

Автор
Ангелина Тараненко
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Во Львовской области судили мать за подделку медицинской справки для первоклассника, как ее наказали Новость обновлена 31 октября 2024, 20:50

Женщина раскаялась в совершенном преступлении

В Шептицком Львовской области мать первоклассника осудили за предоставление поддельной медицинской справки для поступления ребенка в школу. По решению суда женщина получила годовой пробационный надзор за подделку документа.

Об этом сообщает Lviv.media. Мать первоклассника раскаялась в совершенном.

Как говорится в приговоре, обнародованном 30 октября в Едином государственном реестре судебных решений, женщина не проходила с сыном необходимого медосмотра. В начале сентября она предоставила школьной администрации фальшивую справку, изготовленную с целью зачисления ребенка в первый класс.

Согласно материалам дела, поддельный документ мать первоклассника передала заместителю директора гимназии 24 сентября.

"С целью зачисления ее сына в 1 класс предоставила справку заместителю директора Гимназии, тем самым использовала справку ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профильного осмотра", — говорится в приговоре.

По информации следствия, женщина раскаялась в совершенном, что также учли при назначении наказания. Суд назначил ей годовой срок пробации, в течение которого она должна регистрироваться в службе пробации и соблюдать ряд ограничений, в том числе не оставлять Украину без разрешения соответствующих органов. Женщина имеет право обжаловать приговор в течение 30 дней в апелляционном суде.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что работница "Укрпочты" подделывала подписи на повестках. За нее взялись правоохранители.

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#Суд #Судебное решение #Подделка документов