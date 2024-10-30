Сотрудница "Укрпочты" подделывала подписи на повестках: за нее взялись правоохранители

Пока не известно, какие были мотивы ее действий

В Тернопольской области работница "Укрпочты" подписывалась в бланках о получении писем вместо мужчины призывного возраста. Бучачский районный суд оштрафовал почтальона за фиктивное получение повесток заказным письмом.

В результате таких действий житель села Трибуховцы не получил повестки, а впоследствии был объявлен в розыск как призывник, военнообязанный, резервист. Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда от 28 октября.

Детали дела

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что жительница села Трибуховцы, работница "Укрпочты" Светлана Крохмаль подделала подпись получателя заказных писем. Утром 18 июля почтальон получил почтовые отправления для жителей села, среди которых было рекомендовано письмо из Трибуховского сельского совета для местного жителя. Вместо того, чтобы получатель расписался о получении, почтальонша самостоятельно подписалась в документе.

Как следствие, Трибуховский сельский совет получил сообщение о том, что мужчина получил уезд заказным письмом, однако не явился в местный военкомат вовремя. В связи с этим с 21 августа 2024 года житель села Трибуховцев находится в розыске как призывник, военнообязанный, резервист.

На суде женщина признала свою вину и заключила соглашение о примирении между потерпевшим и обвиняемой. Бучачский районный суд назначил ей штраф в размере 510 грн., а также обязал уплатить 3029 грн. за проведение судебных экспертиз.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что "Укрпочта" разослала первые повестки без участия ТЦК. Нардеп предупредил о большой проблеме.