На Львівщині судили матір за підробку медичної довідки для першачка, як її покарали

Жінка розкаялась у скоєному злочині

У Шептицькому, що на Львівщині, матір першокласника засудили за надання підробленої медичної довідки для вступу дитини до школи. За рішенням суду, жінка отримала річний пробаційний нагляд за підроблення документа.

Про це повідомляє Lviv.media. Матір першокласника розкаялась у скоєному.

Як зазначено у вироку, оприлюдненому 30 жовтня в Єдиному державному реєстрі судових рішень, жінка не проходила з сином необхідного медогляду. Натомість на початку вересня вона надала шкільній адміністрації фальшиву довідку, виготовлену з метою зарахування дитини до першого класу.

Згідно з матеріалами справи, підроблений документ мати першокласника передала заступнику директора гімназії 24 вересня.

"З метою зарахування її сина до 1 класу надала довідку заступнику директора Гімназії, тим самим використала довідку учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов`язкового медичного профільного огляду", — йдеться у вироку.

За інформацією слідства, жінка розкаялась у скоєному, що також врахували при призначенні покарання. Суд призначив їй річний строк пробації, протягом якого вона повинна реєструватися у службі пробації та дотримуватися низки обмежень, зокрема не залишати Україну без дозволу відповідних органів. Жінка має право оскаржити вирок протягом 30 днів в апеляційному суді.

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