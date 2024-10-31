Від домашнього телефону до агента ФБР. Які вбрання обрали українці на Хелловін (фото, відео)

Ми публікуємо добірку фото та відео святкування Хеллоуїна з різних міст України

В Україні та світі в ніч із 31 жовтня на 1 листопада відзначають Хелловін. У цей день люди одягаються в костюми різних міфічних істот (як правило — нечисті) та проводять костюмовані вечірки, а діти випрошують у дорослих ласощі.

"Телеграф" з’ясував, як у різних містах України відзначають це свято.

Дніпро

Як повідомили журналісти "Інформатор Дніпро", у центрі міста вийшли молоді люди. Вони були одягнені в різні костюми: закривавлену наречену, чумного лікаря, Арлекіно, відьми, черниці, клоуна та агента ФБР.

Одеса

В Одесі на вулиці вийшли люди у костюмах Смерті, Чумного лікаря і не лише. Навіть весільна пара загримувала свої обличчя перед церемонією одруження.

А ось так зустрічали Хелловін на вулиці Дерибасівській.

Полтава

У Полтаві чоловік одягнув на голову шолом у вигляді домашнього телефону та сів у маршрутку.

Київ

У Київському метрополітені молоді люди прокотилися у костюмах Людини-павука, Чумного лікаря та групи сталкерів.

Але не лише діти цього дня одягаються у костюми — це роблять і дорослі. Наприклад, футболісти київського "Динамо" гарно привітали вболівальників зі святом — фото опубліковано на сторінці футбольного клубу в Instagram. Деяких гравців було важко дізнатися в образах із відомих фільмів та історій.

Микола Шапаренко опинився у ролі чаклуна, якому допомагає варити зілля кіт. Владислав Ванат з’явився в образі з книги "Воно" Стівена Кінга. Голкіпер Георгій Бущан приміряв плащ хіроманта: його образ доповнив череп, який замінив футбольний м’яч у руці гравця.

Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський біжать вулицею з гарбузом повним цукерок. Олександр Караваєв з’явився у костюмі Бітлджуса – персонажа з готичного фільму Тіма Бертона.

Микола Шапаренко. Джерело: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Владислав Ванат. Джерело: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Георгій Бущан. Джерело: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський. Джерело: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Олександр Караваєв. Джерело: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Окрім футболістів, українців з Хеллоуїном привітали й співробітники ДСНС.

Відповідні відео опублікували рятувальники з Одеси та Борисполя Київської області у TikTok.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що категорично не можна робити у свято Хелловін у 2024 році.