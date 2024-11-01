Как отказаться от заключения ВВК, если с ним не согласен

Подписывать документы нужно с осторожностью

Нередко военно-врачебная комиссия признает мужчин пригодными к военной службе, несмотря на существующие проблемы со здоровьем. Заключение ВВК можно попытаться обжаловать.

Адвокат и партнерша компании "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк для Главреда объяснила, как это сделать. Она советует предоставлять все медицинские документы при осмотре ВВК.

Если врачи комиссии проигнорировали существующие противопоказания, сразу нужно подавать письменную жалобу в ВВК высшего уровня, а также в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Юрист отмечает, что не нужно отписывать никаких документов, не читая.

"Должностные лица ТЦК и СП не могут силой заставить человека подписать документы или сделать это за него, а в случае если будет производиться физическое давление, то также нужно подавать аргументированные жалобы, иногда даже нужно вызвать полицию и желательно иметь адвоката, который будет реагировать на нарушения и противоправные действия", — объясняет Карплюк.

Если ТЦК фиксирует отказ лица от призыва, материалы могут быть переданы правоохранительным органам для начала досудебного расследования. Но при расследовании можно предоставить доказательства и объяснения, что действия были связаны с обжалованием нарушений.

"И даже если такое произойдет, то в ходе досудебного расследования вы сможете объяснять, что с вашей стороны никакого умысла на совершение противоправных действий не было. В то же время были нарушения, которые вы начали обжаловать. Перспектива такого уголовного производства невелика, и чем больше с вашей стороны будет документов и письменных жалоб, тем больше будет вероятность, что никто вас незаконно не привлечет к ответственности", — говорит юрист.

Напоминаем, что во время военного положения заключение ВВК действует один год, в то время как в мирное время – пять лет. Если человек временно непригоден к службе по болезни, его могут повторно осмотреть через 2-6 месяцев.

Однако во время военного повестку на медосмотр могут вручать даже до истечения срока действия предыдущего постановления, и закон не предусматривает возможности отказаться от такого вызова.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если в ТЦК не выдают заключение медосмотра. Чтобы получить копию заключения, можно подать жалобу в Министерство обороны или направить запрос ВВК для выяснения состояния рассмотрения вопроса о пригодности.