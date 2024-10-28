Сколько дней есть у мужчины, чтобы пройти ВВК

Военнослужащим могут выдавать безотлагательное направление

В Украине во время военного положения военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию раз в год. Раньше выделяли 4 дня, чтобы пройти медосмотр, а чтобы признать мужчину непригодным для службы, хватало выводов одной комиссии.

Однако, согласно новым требованиям, утвержденным решением Совета национальной безопасности и обороны Украины и введенным в действие Указом Президента, общий срок для прохождения ВВК увеличили до 14 дней. Об этом сообщает Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Юристы отмечают, что сейчас необходимо пройти еще одно медицинское освидетельствование в другой комиссии и подтвердить выводы первой также в течение этого срока в 14 дней.

Однако в случае, когда комиссия нуждается в дополнительных обследованиях, этот период может быть продлен до одного месяца.

Для военнослужащих, получивших ранения или серьезные травмы во время выполнения заданий, предусмотрено право на безотлагательное направление на ВВК по представлению руководителя или командира. После лечения раненый военнослужащий может пройти повторную медкомиссию для уточнения его пригодности к дальнейшей службе.

Следует еще раз отметить, что на период военного положения все военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию повторно ежегодно.

Напомним, что направления на ВВК выдают в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые отвечают за работу с военнообязанными и резервистами.

Процедура ВВК начинается с полного медицинского обследования, включающего оценку таких физических параметров, как рост, вес, артериальное давление, зрение, слух, а также анализы крови.

Кроме этого, обязательной частью обследования является психологическое тестирование, помогающее выявить возможные психические отклонения, стрессоустойчивость и способность принимать решения в сложных ситуациях.

После завершения медицинского осмотра и психологического тестирования человек получает направление на военно-врачебную комиссию, где врачи окончательно решают пригодность к службе.

Ранее "Телеграф" писал, как оценивается состояние здоровья и степень пригодности на ВВК и какие документы оформляют врачи комиссии.