Какие услуги нельзя получить без военного билета

Абитуриентам могут отказать в поступлении

В условиях военного положения военнообязанные граждане должны иметь при себе военно-учетные документы. Согласно новым требованиям, без военного билета или временного удостоверения украинцам недоступны некоторые услуги.

В частности, без военно-учетного документа не берут на работу. Об этом пишет портал Новости. Live.

Так, без военного билета или приписного удостоверения нельзя:

поступить в учебные заведения;

трудоустроиться;

установить инвалидность.

Сегодня без военно-учетного документа нельзя пересечь границу. Если мужчина исключен из военного учета, то он должен предъявить справку об исключении.

Напомним, что для регистрации брака военный билет не является обязательным документом. Для молодоженов достаточно иметь только паспорта граждан Украины.

Однако в консульских учреждениях за рубежом могут требовать обновления военно-учетных данных , но в ЗАГСах на территории Украины таких требований нет.

Также не требуется военно-учетный документ для регистрации авто. Порядок предоставления услуг в сервисных центрах МВД остается неизменным, а водители могут и дальше обменивать водительские права или регистрировать свои транспортные средства без военного билета.

То есть мужчинам призывного возраста не нужно предъявлять военно-учетный документ для получения услуг в сервисных центрах . Оформление автомобильных документов возможно без дополнительных требований, связанных с мобилизацией.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли сообщать ТЦК о покупке недвижимости. Если сменили место жительства, то обязаны известить об этом военкомат.