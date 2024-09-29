Волонтер Мария Берлинская обратила внимание на проблемы Украины

Не хочу никого пугать. Но скажу то, что думаю. Все же все взрослые люди, и теплая ванна пропаганды заканчивается братскими могилами в стертых в бетонных пустынях городах.

Надеюсь, все это уже понимают, и не придут толпы комментаторов снова рассказывать, как я своим пессимизмом всем порчу настроение и аппетит. Итак.

Если мы сейчас не изменим способы и методы войны, подготовки людей, обеспечения фронта.

Если мы не изменим основные подходы, то сами основы функционирования общества в военное время. Если мы не положим в базу, в главное правило – весь тыл работает на то, чтобы выжил фронт. А фронт удерживает врага от продвижения на запад, чтобы выжил тыл.

Если мы не изменим правила игры, где за взятку можно выехать, где есть привилегированные касты, которые никогда не будут воевать или волонтерить, где чиновник уходит с работы в 16:50, где нет конкретных показателей эффективности каждого в тылу в разрезе фронта.

Если при этом Россия будет в том же темпе наращивать военную машину внутри и при этом сражаться против нас объединенным ВПК Китая, Беларуси, Ирана, Северной Кореи, etc.

Если партнеры продолжат колебаться и высылать помощь несвоевременно, мало, некачественно, бюрократически согласовывая каждый выстрел.

Если все условия в этом уравнении будут выполнены – в конце мы получаем знак равно. Все это равно капитуляции.

Я пишу этот текст в конце сентября 2024 года. Если мы совсем не изменимся, мы добровольно капитулируем максимум за несколько лет. Мотивированные люди на фронте закончатся.

А самое важное – кончится воля к сопротивлению, закончится дух. А это главное на любой войне. Или изменимся или умрем.

Источник: пост Берлинской в Facebook