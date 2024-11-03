"Решение уже принято": когда США разрешат Украине бить по РФ своим дальнобойным оружием

На решение повлиял План победы Зеленского

Во вторник, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы и от их результата будет напрямую зависеть, какой "курс" возьмет Америка. Однако вопрос с разрешением Украине бить вглубь РФ американским оружием уже решен и новый президент штатов лишь "исполнит его".

Об этом рассказал украинский политик, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный в материале: "Встречи Трампа с Путиным бояться не стоит, а решение об ударах вглубь России уже принято — дипломат Безсмертный".

"Может ли быть принято решение о предоставлении дальнобойного, высокоточного оружия? Я вам скажу то, что вижу. Это решение уже принято. Почему оно не реализуется? Потому что это и предстоит сделать следующему президенту", — заявил бывший дипломат.

По словам Безсмертного, появление северокорейских войск в РФ может стать очередным аргументом в пользу предоставления Украине разрешения на использование дальнобойного оружия.

Однако, американцы не могут дать на сегодняшний день "ни международно-правовую, ни военно-стратегическую, ни военно-тактическую оценку этому фактору". Именно из-за этого решение не реализуется.

При этом политик подчеркивает, что решение о предоставлении дальнобойного, высокоточного оружия Украине уже принято. И было оно приянто после презентации американским властям Плана победы Зеленского.

"Решение об обстреле России дальнобойным оружием уже принято. Оно было принято тогда, когда речь зашла о Плане победы", — резюмировал бывший дипломат

Несмотря на это, действующий президент Америки Джо Байден не может преподнести "прощальный подарок" Украине и отменить ограничения на удары.

"Меня иногда спрашивают, может ли Байден совершить некий "прощальный аккорд"? Нет, в Америке такого не бывает. В Америке существует преемственность. И это делается для того, чтобы, придя к власти, человек не натворил никаких глупостей", — подчеркнул Безсмертный.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США не верят в эффективность дальнобойных ракетных ударов по России. Там отметили, что это не изменит ход войны.

Как пишет The Economist, решение США не менять политику по ударам по России связано с тем, что Байден опасается эскалации конфликта и не хочет рисковать возможной будущей "перезагрузкой" отношений с Москвой. Именно поэтому руководство Америки постоянно меняет причину отказа в разрешении использовать дальнобойное оружие для ударов по территории РФ.