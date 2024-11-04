Укр

"Понимали, что это дорога в один конец". Что известно о судьбе авиаторов, спасавших бойцов с "Азовстали"

Автор
Игорь Тимофеев
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Автор
Россияне пытались уничтожить защитников "Азовстали"
Россияне пытались уничтожить защитников "Азовстали". Фото mariupolrada.gov.ua

Жизнь одного пилота не стоит спасенных двадцати, говорит "Апостол"

Часть пилотов 16 боевых вертолетов Ми-8, доставлявших боеприпасы, медикаменты, воду и продукты на осажденную врагом "Азовсталь" и занимавшихся эвакуацией раненых бойцов из Мариуполя, до сих пор не вернулись в свои воинские части.

Об этом пилот 12-й Отдельной бригады армейской авиации с позывным "Апостол " рассказал в интервью YouTube каналу "Телеграф" для проекта "Линия сопротивления".

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "СОЧ — преступление и за него посадят": пилот Апостол о достоинстве, боевых вылетах и свободе во время войны".

— Летчики понимали, что это может быть дорога в один конец, однако они шли, потому что нужно было забирать раненых, везти провизию, вооружение, чтобы военные в Мариуполе могли обороняться, — говорит Апостол. — Есть те, кто не вернулся и до сих пор считается пропавшим без вести. Это очень большая потеря для нас, для всех летчиков и одновременно самая выдающаяся миссия в мировой авиации. Когда лётчик принимает решение, он понимает, что одна его жизнь не стоит двадцати, которые он спасает.

Вернувшийся из этой миссии один из летчиков является инструктором. Он — Герой Украины, продолжает учить нас летать и выходит на боевые вылеты наносить поражение врагу, – рассказал о судьбе еще одного авиатора боевой пилот.

Напомним, "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский рассказал подробности эвакуации из "Азовстали".

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#Азовсталь #Эвакуация #Вертолет #Пилот