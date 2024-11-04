"Розуміли, що це – дорога в один кінець". Що відомо про долю авіаторів, які рятували бійців з "Азовсталі"

Життя одного пілота не варте врятованих двадцяти, каже "Апостол"

Частина пілотів 16 бойових вертольотів Мі-8, які доставляли боєприпаси, медикаменти, воду і продукти на обложену ворогом "Азовсталь" і займалися евакуацією поранених бійців з Маріуполя досі не повернулися у свої військові частини.

Про це пілот 12-ї Окремої бригади армійської авіації з позивним "Апостол" розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Телеграф" для проєкту "Лінія спротиву".

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "СЗЧ — злочин і за нього посадять": пілот Апостол про гідність, бойові вильоти і свободу під час війни".

— Льотчики розуміли, що це може бути дорога в один кінець, однак вони йшли, тому що потрібно було забирати поранених, везти провізію, озброєння, аби військові в Маріуполі могли оборонятися, — каже "Апостол". — Є ті, хто не повернувся і досі вважається зниклим безвісти. Це дуже велика втрата для нас, для всіх льотчиків і водночас найвизначніша місія у світовій авіації. Коли льотчик приймає рішення, він розуміє, що одне його життя не варте двадцяти, які він рятує.

Один з льотчиків, що повернувся з цієї місії, є інструктором. Він — Герой України, продовжує навчати нас літати і виходить на бойові вильоти завдавати ураження ворогу, — розповів про долю ще одного авіатора бойовий пілот.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що президент Володимир Зеленський розповів подробиці евакуації з "Азовсталі".