До зустрічі "Рамштайн" залишилося недовго: у Міноборони озвучили терміни
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Очікується, що вона пройде на найвищому рівні
Наступне засідання у форматі "Рамштайн" має відбутися у листопаді. Наразі тривають роботи над тим, щоб воно проводилося на рівні президентів чи глав урядів.
Про це розповів директор Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко у коментарі "Новини Live". За його словами, точна дата наразі невідома.
"Ми сподіваємося, що цей "Рамштайн" буде на рівні глав держав чи глав урядів, як і обіцяв пан президент США. Але ви розумієте, що політичне життя у США також вносить свої корективи", — зазначив він.
Він додав, що точну кількість учасників зустрічі буде відома вже ближче до самого засідання. Коваленко зазначає, що наразі ведуться роботи у профільних коаліціях, де обговорюються дорожні карти, плани та перспективи отримання зброї та техніки, а також підготовки персоналу.
Як відомо, зустріч формату "Рамштайн" планували провести у жовтні, проте президент США Джо Байден різко змінив плани через ураган "Мілтон".
Колишній радник міністра оборони Олександр Копитько своєю чергою зазначив, що у будь-якому випадку збирати зустріч до виборів у США не мало жодного сенсу.