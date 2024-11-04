За год может дойти до миллиона? Стала известна зарплата главы МИД

Материальная помощь на оздоровление главе МИД не предоставлялась

Министр иностранных дел Андрей Сибига, назначенный на должность в сентябре текущего года, за два месяца своей работы получил почти 200 тыс. грн зарплаты. При этом должностной оклад министра не превышает 40 тыс. грн, а все, что выше – разные надбавки.

Об этом стало известно из ответа МИД по запросу "Телеграфа". Также сообщили о том, что в сентябре-октябре 2024 года материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов и материальная помощь на оздоровление главе МИД не предоставлялась.

Что касается самой зарплаты, то в сентябре министр получил 88 200 тыс. грн. После уплаты налогов в размере 17 200 грн, на руки глава МИДа получил 71 тыс. гривен.

В октябре зарплата чиновника была несколько больше, в целом за счет надбавок во время служебных командировок. Так, Сибиге заплатили 149 тыс. грн, после уплаты налогов, "чистыми" получилось 120 тыс. грн.

При этом согласно документу зарплата министра состоит из должностного оклада, надбавки государственным экспертам по вопросам тайн, надбавки за государственную тайну и заработной платы во время служебных командировок, которая исчисляется отдельно, в соответствии с условиями, определенными трудовым договором.

Запрос "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как министр образования Лесной заработал миллионы среди войны.