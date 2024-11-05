Защитник "Азовстали": "Шакалы из частной монополии ритуальных услуг угрожают расправой"

Частные ритуальные фирмы столицы угрожают расправой ветерану войны, защитнику "Азовстали" Александру Скорику, который был назначен заместителем директора государственного коммунального предприятия "Спецкомбинат". Угрозы начались после того, как городская власть Киева стала наводить порядок в сфере ритуальных услуг.

Об этом Скорик написал на своей странице в Facebook.

"Шакалы из частной монополии ритуальных услуг угрожают расправой! Похоронная мафия проснулась. Фирма "Петр Великий" (!) и ее владелица Алла Ландар попутали берега и пошли за Уголовным кодексом. Начали мне угрожать. Знаете, почему так? Потому что уже не могут убитым горем родным защитника впарить гроб за 500 тыс. гривен. Потому что наконец город начал наводить порядок в сфере ритуальных услуг", — заявил Александр Скорик.

Он отметил, что угрозы начались после того, как городская власть вместе с правоохранителями начали проверять работу ритуальных фирм.

"Причина: мои предварительные заявления по поводу проверок "бизнеса на смертях" к городскому голове, главе военной администрации, а также в прокуратуру. Когда с городом и правоохранителями начали наводить порядок, мне стали поступать угрозы, звонки с неизвестных номеров со словами: "ритуальные услуги – это не твое, вояка! Оставь бизнес – бизнесу!", — написал Скорик.

Ветеран подчеркнул, что пора прекратить произвол "частной монополии" в сфере ритуальных услуг.

Как известно, Александр Скорик воевал в боевом подразделении "Азова" с 2015 года. После полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя, защищал "Азовсталь". В день выхода в плен последних боевых групп получил ранение и ожоги 50% тела. Вернулся в Украину во время обмена.