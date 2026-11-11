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Не запутаются в настройках и смогут слушать без света: какие радиоприемники подойдут пенсионерам

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Питание от батареек позволяет слушать радио даже во время отключений электроэнергии
Питание от батареек позволяет слушать радио даже во время отключений электроэнергии. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Какое радио лучше выбрать пожилым людям

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Портативный радиоприемник станет полезным приобретением для пожилых людей, которые любят слушать новости, музыку и радиопередачи.

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Самыми удобными являются модели, которые могут работать как от розетки, так и от батареек или аккумулятора. Их легко переносить, а слушать любимые станции можно даже во время отключений электроэнергии, как пишет "Телеграф".

Panasonic RF-2400DEG-K

Этот радиоприемник имеет аналоговые диапазоны AM и FM, телескопическую антенну и большие механические регуляторы. Благодаря понятному управлению им удобно пользоваться людям, которые не хотят разбираться в сложных меню. Устройство работает от четырех батареек AA или от электросети.

Цены в украинских магазинах:

  • Prom – 2095 грн;
  • ROZETKA – 2095 грн;
  • другое предложение – 1928 грн.
Три карточки товаров с черными портативными радиоприемниками Panasonic и ценами в гривнах
Аналоговая настройка и большие регуляторы упрощают ежедневное прослушивание

Retekess TR604

Модель поддерживает диапазоны AM/FM и имеет большой динамик. Радио можно использовать как от батареек, так и от электросети, поэтому оно подойдет для дома и ситуаций, когда нет доступа к розетке. Большой регулятор настройки упрощает поиск любимых станций.

Цена на Prom – 1550 грн.

Черный портативный радиоприемник Retekess TR604 с телескопической антенной и ручкой
Большой регулятор Retekess TR604 облегчает поиск любимых радиостанций

TechniSat Viola 2 DAB/FM

Этот приемник отличается от предыдущих моделей поддержкой цифрового стандарта DAB+ наряду с обычным FM-радио. Он имеет автоматический поиск станций и AUX-вход для подключения внешних аудиоустройств. Это вариант для тех, кто хочет попробовать цифровое радио, но перед покупкой стоит проверить, доступно ли покрытие DAB+ в местности использования.

Цена на Prom – 1480 грн.

Белый портативный радиоприемник TechniSat Viola 2 с круглым динамиком и регулятором
TechniSat Viola 2 поддерживает цифровой стандарт DAB+ и обычное FM-радио

Какой радиоприемник выбрать?

Для максимально простого использования стоит присмотреться к Panasonic RF-2400DEG-K с механическими регуляторами и понятной шкалой. Retekess TR604 может заинтересовать большим динамиком и возможностью питания от батареек, а TechniSat Viola 2 – поддержкой цифрового радио.

В то же время перед покупкой стоит уточнить комплектацию и тип элементов питания: батарейки и аккумуляторы могут не входить в комплект.

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Теги:
#Радио #Пенсионер #Выбор