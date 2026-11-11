Не запутаются в настройках и смогут слушать без света: какие радиоприемники подойдут пенсионерам
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Какое радио лучше выбрать пожилым людям
Портативный радиоприемник станет полезным приобретением для пожилых людей, которые любят слушать новости, музыку и радиопередачи.
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Самыми удобными являются модели, которые могут работать как от розетки, так и от батареек или аккумулятора. Их легко переносить, а слушать любимые станции можно даже во время отключений электроэнергии, как пишет "Телеграф".
Panasonic RF-2400DEG-K
Этот радиоприемник имеет аналоговые диапазоны AM и FM, телескопическую антенну и большие механические регуляторы. Благодаря понятному управлению им удобно пользоваться людям, которые не хотят разбираться в сложных меню. Устройство работает от четырех батареек AA или от электросети.
Цены в украинских магазинах:
- Prom – 2095 грн;
- ROZETKA – 2095 грн;
- другое предложение – 1928 грн.
Retekess TR604
Модель поддерживает диапазоны AM/FM и имеет большой динамик. Радио можно использовать как от батареек, так и от электросети, поэтому оно подойдет для дома и ситуаций, когда нет доступа к розетке. Большой регулятор настройки упрощает поиск любимых станций.
Цена на Prom – 1550 грн.
TechniSat Viola 2 DAB/FM
Этот приемник отличается от предыдущих моделей поддержкой цифрового стандарта DAB+ наряду с обычным FM-радио. Он имеет автоматический поиск станций и AUX-вход для подключения внешних аудиоустройств. Это вариант для тех, кто хочет попробовать цифровое радио, но перед покупкой стоит проверить, доступно ли покрытие DAB+ в местности использования.
Цена на Prom – 1480 грн.
Какой радиоприемник выбрать?
Для максимально простого использования стоит присмотреться к Panasonic RF-2400DEG-K с механическими регуляторами и понятной шкалой. Retekess TR604 может заинтересовать большим динамиком и возможностью питания от батареек, а TechniSat Viola 2 – поддержкой цифрового радио.
В то же время перед покупкой стоит уточнить комплектацию и тип элементов питания: батарейки и аккумуляторы могут не входить в комплект.
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