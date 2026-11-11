Разница только в этикетке: эти конфеты продают с наценкой более чем в 3 раза (фото)
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В пересчете на килограмм разница в цене составляет 350 грн, утверждает автор сравнения
Конфеты D.E.M.I. за 35 грн и батончики Chuvs за 9 грн сравнили по составу и вкусу. По словам автора сравнения, оба продукта производит один и тот же производитель, а более дорогие сладости отличаются прежде всего упаковкой.
Об этом написал пользователь @grechka.dm в Threads. Сопоставить сладости он решил после подсказок читателей под предыдущим постом о конфетах.
Что сравнили в конфетах за 9 и 35 гривен
Автор проверил информацию о производителе и составе на упаковках, а также попробовал оба продукта. Результат он описал так:
"В прошлый раз вы писали, что это – один и тот же продукт, просто в разной упаковке. И оказалось, что так и есть: производитель и состав – идентичны. Вкус – тоже", – написал @grechka.dm.
Более дорогой вариант выполнен в формате большой конфеты, который автор считает более красивым. В ответах он также уточнил, что оба продукта производят в Кременчуге.
"Боже, никому нельзя верить. Даже конфетам", – написала @ira.mischuk.
"Просто те, что справа, созданы для того, чтобы мы проткнули нитку и повесили их на елку", – @4679.aleks.
Какую разницу заметили покупатели
Пользовательница @xadenlence рассказала, что тоже купила D.E.M.I. для сравнения. По ее вкусу, сладости оказались одинаковыми, однако количество фруктовой начинки немного отличалось.
"Я не верила и купила деми, и первое впечатление, которым я поделилась с мужем, – это то, что они одинаковые, только в деми на полмиллиметра больше мармелада", – написала @xadenlence.
Автор поста согласился с наблюдением о начинке. В то же время ему больше понравился именно более дешевый формат из-за соотношения ингредиентов.
"Да, немного больше. Но батончики мне понравились больше – так баланс лучше", – ответил @grechka.dm.
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