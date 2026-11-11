Разница только в этикетке: эти конфеты продают с наценкой более чем в 3 раза (фото)

В пересчете на килограмм разница в цене составляет 350 грн, утверждает автор сравнения

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Конфеты D.E.M.I. за 35 грн и батончики Chuvs за 9 грн сравнили по составу и вкусу. По словам автора сравнения, оба продукта производит один и тот же производитель, а более дорогие сладости отличаются прежде всего упаковкой.

Об этом написал пользователь @grechka.dm в Threads. Сопоставить сладости он решил после подсказок читателей под предыдущим постом о конфетах.

Что сравнили в конфетах за 9 и 35 гривен

Автор проверил информацию о производителе и составе на упаковках, а также попробовал оба продукта. Результат он описал так:

"В прошлый раз вы писали, что это – один и тот же продукт, просто в разной упаковке. И оказалось, что так и есть: производитель и состав – идентичны. Вкус – тоже", – написал @grechka.dm.

Автору сравнения более дешевый формат понравился из-за лучшего баланса ингредиентов

Более дорогой вариант выполнен в формате большой конфеты, который автор считает более красивым. В ответах он также уточнил, что оба продукта производят в Кременчуге.

Конфета Chuvs Источник: grechka.dm

Конфета D.E.M.I. Источник: grechka.dm

"Боже, никому нельзя верить. Даже конфетам", – написала @ira.mischuk.

"Просто те, что справа, созданы для того, чтобы мы проткнули нитку и повесили их на елку", – @4679.aleks.

Какую разницу заметили покупатели

Пользовательница @xadenlence рассказала, что тоже купила D.E.M.I. для сравнения. По ее вкусу, сладости оказались одинаковыми, однако количество фруктовой начинки немного отличалось.

"Я не верила и купила деми, и первое впечатление, которым я поделилась с мужем, – это то, что они одинаковые, только в деми на полмиллиметра больше мармелада", – написала @xadenlence.

Автор поста согласился с наблюдением о начинке. В то же время ему больше понравился именно более дешевый формат из-за соотношения ингредиентов.

"Да, немного больше. Но батончики мне понравились больше – так баланс лучше", – ответил @grechka.dm.

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