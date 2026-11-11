Знают единицы: каким колоритным словом украинцы называют наивного и неуклюжего человека

В комментариях его связали со Стецько из пьесы "Сватанье на Гончаровке"

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Словом "стицько" украинцы чаще всего называют недалекого, неуклюжего или наивного человека. Поводом разобраться в его значении стал вопрос в сети: знакомо ли другим это выражение.

Украинка Татьяна в Threads предложила поставить плюс тем, кто знает слово "стицько". В ответах также появился и вариант "Стецько".

"У нас говорят СТЕЦЬКО. И всегда представляю неуклюжего и немного бестолкового, но доброжелательного и несколько наивного парня", – написала @sobakazara1970.

Один из комментариев добавляет к образу простака доброжелательность и наивность

Литературную связь пояснил @gurbaoleksandr: Стецько – персонаж пьесы Григория Квитки-Основьяненко "Сватанье на Гончаровке", смешной и неповоротливый деревенский простак. Именно такой образ, по словам комментатора, подразумевают, когда употребляют это имя как характеристику. Пользовательница @petrenko.2010 дала более короткое толкование: "дурачок".

Читатели объяснили значение слова через знакомого литературного героя

Стецько вспоминают как смешного и неповоротливого деревенского простака

"Никому не говорили: "Чего ты как стицько уставился?"", – спросила @v.vlada.brows, приведя пример употребления слова в повседневной речи.

В бытовой реплике "стицько" характеризует человека, который уставился на что-то

Как сообщал "Телеграф", слово "крайний" уместно для обозначения конца срока или последовательности, но не всегда заменяет "последний". Детальнее читайте в разборе употребления этих слов.