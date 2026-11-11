Не для красоты: зачем на рукаве рубашки маленькая пуговица над манжетой

Пуговицы на самой манжете позволяют подогнать ее под обхват запястья

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Маленькая пуговица выше основной застежки рубашки удерживает разрез рукава закрытым, чтобы ткань у манжеты лежала аккуратно. Если ее расстегнуть, нижняя часть рукава раскрывается шире – так легче просунуть кисть при надевании.

Как объясняет Charles Tyrwhitt, эта небольшая застежка расположена между манжетой и концом разреза и удерживает его аккуратно закрытым. В англоязычном описании конструкции рубашки ее называют gauntlet button.

Разрез позволяет раскрыть рукав над узкой манжетой, когда вы надеваете или снимаете рубашку. После застегивания маленькая пуговица снова соединяет края ткани, поэтому отверстие над запястьем не остается открытым.

Перед тем как закатать рукав, стоит расстегнуть и манжету, и пуговицу над ней Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Эта деталь важна и при закатывании рукавов: Paul Fredrick рекомендует сначала расстегнуть и манжету, и пуговицу над ней. Тогда у ткани будет достаточно пространства для сгибания без натяжения. Манжету отворачивают один раз, затем складывают рукав примерно на такую же ширину, расправляя каждую складку, чтобы подворот был ровным и не слишком объемным.

Во время закатывания рукава каждый сгиб расправляют, чтобы подворот был ровным Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

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