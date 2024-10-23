Массовое отравление в McDonald’s: один человек умер, десятки в больнице

Причиной отравления является кишечная палочка.

В Соединенных Штатах зафиксировали масштабную вспышку кишечной инфекции после потребления продукции McDonald’s. По предварительным данным, количество пострадавших достигло 49 человек.

В штате Колорадо зарегистрирован летальный случай — умер пожилой мужчина. Инцидент охватил сразу несколько штатов. Об этом сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC), передают американские СМИ.

Причины отравления

Сеть ресторанов быстрого питания срочно изъяла из меню лук и говяжьи котлеты для бургеров. Акции компании McDonald’s упали на 7% после обнародования информации о массовых отравлениях. Представители компании приступили к внутреннему расследованию инцидента.

Все отравившиеся вспоминают, что ели прежде гамбургеры Quarter Pounder. Согласно предварительным данным, причиной отравления является лук. Ее распространение немедленно прекратили.

По информации американских эпидемиологов, причиной заболеваний стала кишечная палочка. Специалисты производят детальное расследование происхождения опасных продуктов и проверяют все производственные мощности поставщиков.

Также ранее "Телеграф" сообщал о том, что новый McDonald’s открыли в Киеве. Где он находится.