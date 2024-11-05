В Киеве прошел 8 Украинский Женский Конгресс: время формировать стратегию будущего

Во вторник, 5 ноября, в Киеве прошел Восьмой Украинский Женский Конгресс – ежегодная публичная платформа для формирования политик гендерного равенства.

В этом году Конгресс состоялся под лозунгом "Женский потенциал: новые роли, новое качество".

Открывая Конгресс, его соучредитель, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк отметила, что Восьмой УЖК ставит своей целью заглянуть в будущее: представить, какой будет Украина через 5, 10, 15 лет, систематизировать вызовы, которые перед нами стоят, и попытаться найти пути, чтобы их избежать.

"Сегодня мы мечтаем о счастливом идеальном будущем, но хотим представить его реальным. Мы хотим говорить о нем правдиво, конструктивно и с учетом всех точек зрения", – заявила Елена Кондратюк.

"Женщины – ключевые агентки изменений в одержании победы и послевоенном восстановлении Украины. Ведь именно они взяли на себя огромную нагрузку и ответственность за общее будущее. Украинки подхватили "классически мужские" задачи, управление государственными процессами, бизнесы – этот вклад заслуживает уважения и должен быть достойно оценен", – заявила соучредительница УЖК Мария Ионова.

"На каждый Конгресс мы стремимся собрать как можно шире круг спикеров и спикерок, комплексно отражающих настроения общества. Это позволяет основываться на четких реальных данных, когда мы производим стратегии будущего. Ведь Украинский Женский Конгресс – это не только дискуссии, а еще и рекомендации, планы, решение и воплощение идей", – отметила соучредительница УЖК Светлана Войцеховская.

В этом году участие в работе Конгресса приняла Первая леди Украины Елена Зеленская, посол США Бриджит Бринк и Канады Наталья Цмоц.

Визию будущего представил Евгений Глебовицкий, директор Института фронтира – организации, формирующей стратегическое видение развития Украины.

Первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о роли женщин в новых экономических реалиях.

Новые роли и новые качества женщин, изменение общественной парадигмы по отношению к женским ролям обсудили нобелевская лауреатка Александра Матвийчук, военнослужащая Оксана Рубаняк, руководитель крупнейшего в Европе украинского хаба Светлана Залужная (Литва).

Представительницы крупного бизнеса из традиционно "мужских" сфер рассказали, как меняются гендерные политики внутри их компаний и как все больше женщин занимают должности на разных звеньях. В частности, на Восьмом УЖК присутствовали представительницы компаний "Приват", "МетИнвест", "МХП", "Киевстар", "Ощадбанк", "TokarevFoundation".

Демографический кризис и ценность человеческого капитала чуть ли не впервые на столь высоком уровне обсудили чиновники, ученые, врачи, социологи, предприниматели.

Критическую важность участия женщин в послевоенном восстановлении Украины подчеркнули представитель ООН Женщины Сабин Фейзер Гюнеш, посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

В специальном диалоге-перформансе актриса Ирма Витовская и директор театра Франко Евгений Нищук подыскали о культурном ренессансе, который переживает Украина.

Военная панель объединила канадских и украинских военнослужащих, представительниц министерств по делам ветеранов и стратегической промышленности.

Нынешнее отличие УЖК посмертно получила боевой медик Ирина Цыбух ("Чека").

Видео всех дискуссий и выступлений Восьмого Украинского Женского Конгресса доступны на официальном сайте Конгресса womenua.today и в социальных сетях Facebook, YouTube, Instagram и X.