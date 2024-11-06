Список заболеваний, с которыми не мобилизуют в ноябре

Не подлежат призыву люди с психическими расстройствами

В ноябре продолжаются мобилизационные мероприятия в Украине. Некоторые категории граждан могут быть исключены из воинского учета или получить отсрочку от мобилизации по состоянию здоровья.

Приказ Министерства обороны №490 "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" детализирует список заболеваний, которые признают военнообязанных непригодными к военной службе. Также согласно действующему законодательству все граждане призывного возраста должны пройти военно-врачебную комиссию, определяющую их пригодность.

Основные группы заболеваний, позволяющие получить освобождение от мобилизации:

тяжелые инфекционные заболевания – активный туберкулез с распадом легочной ткани, тяжелые формы вирусных гепатитов и ВИЧ при наличии осложнений;

– активный туберкулез с распадом легочной ткани, тяжелые формы вирусных гепатитов и ВИЧ при наличии осложнений; болезни органов дыхания – особенно тяжелые формы астмы и хронические болезни легких со значительными нарушениями дыхательной функции;

– особенно тяжелые формы астмы и хронические болезни легких со значительными нарушениями дыхательной функции; кожные заболевания – атопический дерматит с поражениями, герпетиформный дерматит и распространенные формы обычной пузырчатки;

– атопический дерматит с поражениями, герпетиформный дерматит и распространенные формы обычной пузырчатки; нарушение костной системы — артропатии, болезни суставов и позвоночника, а также деформации, травмы конечностей, включая ампутацию конечностей на любом уровне;

— артропатии, болезни суставов и позвоночника, а также деформации, травмы конечностей, включая ампутацию конечностей на любом уровне; болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью

Не подлежат мобилизации люди с болезнями: с первичными и вторичными новообразованиями, расстройствами психики и поведения.

Не берут в армию с заболеваниями: системы кровообращения, органов пищеварения, нервной системы, крови и кроветворных органов.

Военнообязанных женщин с диагностированными воспалительными процессами в органах малого таза или с серьезными функциональными нарушениями половых органов могут исключить из воинского учета.

Напомним, что отсрочка от мобилизации предоставляется на период действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента.

Чтобы продлить отсрочку, нужно подать заявление в военную комиссию после того, как продолжат военное положение и всеобщую мобилизацию. Заявление можно подать лично или отправить по почте.

Если в справке об отсрочке указана конкретная дата окончания (например, 8 декабря 2024), то после этой даты вы уже не будете иметь отсрочку. Это означает, что при проверке документов вам могут вручить повестку и направить на военно-врачебную комиссию.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли женщин мобилизовать принудительно. Некоторые категории женщин должны стать на воиский учет.