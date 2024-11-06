Непогода повлияла на фронт. Синоптики сказали, чего ждать в ближайшие дни

Влияние погоды особо заметно на применении российскими военными легких беспилотников

В последние несколько дней погода на севере Харьковской области значительно ухудшилась. В связи с этим уменьшилось количество боестолкновений. Противник стал меньше использовать технику, в частности, дроны.

Об этом сказал спикер ОТУ "Харьков" подполковник Евгений Романов в эфире телемарафона. По его словамв эти дни также снизилось количество потерь россиян.

"Если говорить о последних двух днях, то очень существенно повлияла погода. Почти на треть снизилось количество и боестолкновений, и потерь со стороны противника, уменьшилось количество смещенной техники, уменьшилась их активность. Пришел снег, пришел дождь, похолодало и это вносит существенные на это время коррективы", — сказал Романов.

Он также подчеркнул, что влияние погоды особо заметно на применении российскими военными легких беспилотников.

"Очень сильный ветер. То, что летает в воздухе, оно достаточно уязвимо. Говоря о малых дронах FPV, "мавиках" и подобных беспилотных летательных аппаратах, погода существенно на них влияет", — сообщает военный.

Отметим, что согласно прогнозам сайта Укргидрометцентр, в ближайшие несколько дней на востоке ожидается значительное потепление. Еще в среду, 6 ноября, ночью температура воздуха может достигать -1..-2 градусов, в 7 ноября ожидается от +2 до +7. При этом, в дневное время столбики термометров могут подниматься до +10. В пятницу, 8 ноября, ситуация с погодой будет аналогичной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Курахово в Донецкой области оказалось под угрозой окружения.