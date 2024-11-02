После Селидово у россиян появилась новая цель (карта)

Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается очень сложной

Оккупационные войска могли захватить Селидово и населенный пункт Вишневое к западу от города. Теперь россияне фокусируют усилия на окружении Курахово.

О продвижении захватчиков возле Селидово сообщил аналитик BILD Юлиан Рёпке. Отмечается, что город в течение всего октября защищала бригада НГУ "Кара-Даг", однако 23 октября ситуация изменилась, а передовые войска россиян смогли прорваться через угольную шахту.

"Теперь город полностью взят, а российские оккупанты продвинулись ещё на 3 км западнее и захватили посёлок Вишнёвое", — сообщил Рёпке.

Селидово в конце октября

Селидово в начале ноября

В свою очередь аналитический ресурс DeepState, тоже говорит о потере Селидово. Кроме того, там отмечают, что в последнее время усилилось давление захватчиков на Курахово, в том числе и на новых направлениях.

Сообщается, что если оккупантам удастся прорваться к Ильинке и Бересткам, то они смогут держать Курахово под огневым контролем и разрушать его линии снабжения. На фоне этого также растут усилия россиян с юга через Шахтерское, Новоукраинку и Богоявленку.

"Ситуацию пытаются стабилизировать всеми возможными силами, но пока это не удается", — говорится в сообщении.

Вишневое и Селидово, а также Курахово на карте

Как сообщалось ранее, в DeepState сообщили о потере Селидово 30 октября, в ВСУ эту информацию не подтверждали. Источники "Телеграфа" в Генштабе сообщили, что ситуация в городе остается динамичной, а силы обороны продолжают держать позиции в городе.