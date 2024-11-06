Негода вплинула на фронт. Синоптики сказали, чого чекати найближчими днями

Вплив погоди особливо помітний на застосуванні російськими військовими легких безпілотників.

Останні кілька днів погода на півночі Харківської області значно погіршилася. У зв’язку з цим зменшилася кількість бойових зіткнень. Противник став менше використовувати техніку, зокрема, дрони.

Про це сказав речник ОТУ "Харків" підполковник Євген Романов в ефірі телемарафону. За його словами, в ці дні також знизилася кількість втрат росіян.

"Якщо говорити про останні два дні, то дуже суттєво вплинула погода. Майже на третину знизилася кількість і боєзіткнень, і втрат з боку противника, зменшилась кількість зміщеної техніки, зменшилась їх активність. Прийшов сніг, прийшов дощ, похолодало і це вносить суттєві на цей час корективи", — сказав Романов.

Він також наголосив, що вплив погоди особливо помітний на застосуванні російськими військовими легких безпілотників.

"Дуже сильний вітер. Те, що літає в повітрі, воно досить вразливе. Говорячи про малі дрони FPV, "мавіки" і подібні безпілотні літальні апарати, погода істотно на них впливає", — повідомляє військовий.

Зазначимо, що згідно з прогнозами сайту Укргідрометцентр, у найближчі кілька днів на сході очікується значне потепління. Ще в середу, 6 листопада, вночі температура повітря може досягати -1…2 градусів, в 7 листопада очікується від +2 до +7. При цьому вдень стовпчики термометрів можуть підійматися до +10. У п’ятницю, 8 листопада, ситуація з погодою буде аналогічною.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Курахове на Донеччині опинилося під загрозою оточення.