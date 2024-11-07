В Украине значительно увеличилось количество долгов по штрафам ТЦК

Среди тех, кто не выплачивает долги, также растет количество женщин

В Украине вдвое выросло количество долгов по штрафам, выписанным из-за нарушения правил военного учета. За 10 месяцев 2024 года зарегистрировано более 21 тысячи производств.

Это вдвое больше, чем за весь 2023 год, сообщает Опендатабот со ссылкой на статистику Минюста. Рост долгов по штрафам ТЦК касается не только мужчин, но и женщин, хотя в гораздо меньшей степени.

"21 336 долгов за штрафы из-за нарушения правил военного учета было открыто в Украине в этом году. Это в 2 раза больше, чем за весь прошлый год: тогда в Реестр попало 10 542 производств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что только каждое третье производство в этом году было закрыто — то есть штраф был уплачен. Для сравнения, в 2023 году из 10542 штрафов были уплачены 72%.

Согласно статистике, подавляющее большинство долгов имеют мужчины — это 21 161 производств или 99%. Между тем, количество штрафов в отношении женщин из-за нарушения правил военного учета также растет. За год этот показатель увеличился в 1,4 раза: со 121 в 2023 году до 175 – в текущем.

"Стоит отметить, что для должников действует ряд ограничений, таких как открытие новых банковских счетов, блокирование текущих, невозможность регистрации различных соглашений через нотариусов и т.д", – говорится в сообщении.

Исполнительная служба имеет право на принудительное взыскание штрафа, но уже в двойном размере от первоначальной суммы. Вдобавок к этому правонарушителю придется заплатить исполнительный сбор. Меры по стягиванию принудительного штрафа описаны в ст. 10 Закона "Об исполнительном производстве".

Напомним, в Украине с 1 октября 2023 года военный учет стал обязательным для женщин определенных профессий в возрасте от 18 до 60 лет. Они должны были встать на учет до 17 июля 2024 года. Хотя законом предусмотрено, что стоящие на учете женщины могут быть призваны на службу в военное время только в добровольном порядке, они имеют определенные обязанности.