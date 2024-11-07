Среди раненых - маленькие дети: как выглядит Запорожье после массовой атаки КАБами (фото, видео)

Есть много пострадавших среди мирного населения

В четверг, 7 ноября, Запорожье подверглось массированной атаке со стороны российских войск. Известно, что по городу было нанесено пять ударов КАБами.

В результате атаки есть масштабные разрушения, а также пострадавшие среди гражданского населения. Об этом сообщает коррестондент "Телеграфа" с места событий.

Во время воздушной тревоги в городе прогремел ряд взрывов. Известно, что Запорожье атаковали при помощи управляемых авиационных бомб. Всего враг нанес 5 ударов.

Есть попадания по жилым домам в частном секторе, больнице и жилой пятиэтажке. На данный момент известно, что в результате атаки 17 человек получили ранения. Среди пострадавших трое детей — четырехмесячная девочка и мальчики в возрасте 1 и 10 лет.

По предварительным данным, одна женщина погибла. Под завалами зданий еще находятся люди — их пытаются найти и деблокировать спасатели.

В результате прилета по частному сектору было полностью разрушено несколько домов. На месте начался пожар, но распространение огня удалось остановить бойцам ГСЧС.

При этом уничтожены и повреждены десятки автомобилей.

В больнице, которая также подверглась обстрелу вылетели окна и двери, а также частично была повреждена крыша и обшивка стен.

Во дворе медучреждения виднеется огромная воронка, а вокруг лежат стекла и части фасада.

В пятиэтажном жилом доме после прилета обрушилась часть подъезда. Под завалами оказалась женщина, которую деблокировали спасатели.

Дом сильно разрушен. Последствия атаки ликвидируют при помощи тракторов и тяжелой техники.

На местах работают все экстренные службы города. Пострадавшим оперативно оказывается помощь.

Всех автовладельцев просят освобождать крайнюю левую полосу во время движения, чтобы спецтранспорт мог свободно добраться до места попаданий.

Масштабы разрушений устанавливаются. Поисковые работы продолжаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чточто рано утром 5 ноября в Запорожье раздались взрывы. В результате происшествия погибли шесть человек. Позже стало известно, что количество раненых из-за удара россиян выросло до 23 человек.