Вже направили на ВЛК: в Одеському ТЦК роз'яснили ситуацію з розшуком Стерненка

Блогер сам відвідав ТЦК

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував ситуацію щодо українського волонтера та блогера Сергія Стерненка. Останній раніше повідомив, що його оголосили у розшук.

"У зв’язку з нещодавніми публічними заявами Сергія Стерненка щодо його перебування в розшуку та спробами дискредитації діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), надаємо офіційне роз’яснення для уникнення маніпуляцій та спотворення фактів", — йдеться в повідомленні.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що Стерненко "не повідомив про низку важливих деталей, які значно змінюють розуміння ситуації". Там зазначили, що він уже відвідав Приморський РТЦК та СП, де оплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку, а також був направлений на військово-лікарську комісію (ВЛК).

"Ці факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу. Також у своїх публічних заявах пан Стерненко натякає на те, що його розшук є нібито "помстою" через його критику військових структур. Такі звинувачення є безпідставними та мають на меті викликати симпатію у громадськості та сформувати негативне враження про роботу ТЦК та СП", — підкреслили у ТЦК.

В Одеському обласному ТЦК зазначили, що військові інституції діють виключно в рамках законодавства, зокрема, відповідно до статті 259 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, що регламентують правила військового обліку та мобілізаційної підготовки. Там також закликали громадян об'єктивно сприймати такі заяви та розуміти, що наші дії спрямовані виключно на забезпечення національної безпеки та обороноздатності країни.

"Звертаємося до пана Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК та СП, звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх обставин та усунення можливих непорозумінь. Публічна критика і спроби дискредитації, засновані на маніпулятивних твердженнях, не є конструктивним способом вирішення ситуації та підривають суспільну довіру до державних інституцій, які стоять на захисті нашої країни", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 7 листопада Стерненко повідомив, що його оголосили у розшук через неявку до Територіального центру комплектування. Сам він припустив, що це може бути помста за критику армійської системи та заклики провести реформу в армії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат розповіла, як перевірити, чи перебуваєте ви у розшуку ТЦК, чи ні.