Где и когда представители ТЦК могут вручать повестки

Работники военкомата могут прийти к военнообязанному на работу

Сотрудники ТЦК и СП имеют право проверять документы граждан на улице и в общественных местах. Также это касается вручения повесток.

Адвоката Анастасии Григорьевой для Новости.LIVE рассказала, могут ли представители военкомата заходить на территорию закрытых жилых комплексов. По ее словам, работники территориальных центров комплектования получили расширенные полномочия по реализации мобилизационных задач.

"Мобилизационное законодательство в последнее время настолько быстро меняется, что успеть за ним следить задача непростая. Но четко прослеживается тенденция к установлению все более жестких рамок для военнообязанных в процессе их мобилизации и расширения полномочий работников ТЦК и СП, в частности по времени и местам вручения повесток" , – объяснила адвокат.

В законодательстве не предусмотрено, где именно сотрудникам ТЦК можно вручать повестки, а где нет. Так, вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно:

по адресу места жительства,

задекларированного/зарегистрированного места жительства;

на работе;

по месту обучения;

в общественных местах,

общественных зданиях и сооружениях,

местах массового скопления людей;

в военкомате;

на пунктах пропуска (блокпостах);

пунктах пропуска через границу Украины.

То, что касается адреса, где проживает военнообязанный, представители ТЦК могут явиться с повесткой лично или передать ее средствами связи.

"Теперь проверка уполномоченными представителями ТЦК и СП военно-учетного документа у граждан мужского пола от 18 до 60 лет и вручение повесток может осуществляться даже ночью как по месту жительства или регистрации, так и в любом общественном месте. Это значит, что представители ТЦК и СП и полиции имеют право прохода на территорию закрытого жилого комплекса, где расположены многоквартирные дома или другое поселение, для вручения повесток и проверки военно-учетных документов", — отмечает юрист.

Напоминаем, что сотрудники военкоматов имеют право вручать повестки для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации. Повестки могут вручаться по месту жительства, работы или под подпись. Если военнообязанный отказывается от подписи, то это фиксируется как отказ.

Однако некоторые действия сотрудников военкоматов могут выходить за пределы их законных полномочий. Работники ТЦК не имеют права делать:

задерживать или принудительно доставлять военнообязанных. Принудительный привод возможен только из решения суда и с участием правоохранительных органов;

нарушать процедуру медицинского осмотра. Вызов на медкомиссию должен производиться в четко установленном порядке. Если ТЦК вынуждает пройти ВВК лиц, имеющих законную отсрочку или признанных непригодными, это считается нарушением закона;

осуществлять самовольные проверки или входить в жилье военнообязанного без разрешения, а также давить или принуждать людей к мобилизации, если они имеют законное право на отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если представители ТЦК не признают документы в "Резерв+". В Министерстве обороны рассказали, куда обращаться в таком случае.