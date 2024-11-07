Что грозит мужчине, который потерял военный билет
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Нужно обратиться в ТЦК, если потеряли ВУД
В Украине все военнообязанные, призывники и резервисты должны иметь военно-учетный документ. В случае потери ВУД предусмотрено наказание в виде штрафа.
Об этом подробнее рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". Он объясняет, если вы потеряли военный билет или другой документ, нужно обратиться в военкомат.
За потерянный или испорченный ВУД впервые предусмотрен штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 510 до 850 гривен.
Однако когда документ потерян неоднократно в течение года или во время действия военного положения, штраф увеличивается. Он составляет от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов, а именно от 850 до 1700 гривен.
Отметим, что военно-учетные документы существуют в двух формах — бумажной и электронной, и оба имеют одинаковую юридическую силу.
Если бумажный ВУД можно получить лично в ТЦК и СП, то электронный документ можно оформить дистанционно.
Бумажными ВУД являются:
- военный билет, выданный до 18 мая 2024;
- временное удостоверение военнообязанного, выданное до 18 мая 2024;
- удостоверение о приписке к призывному участку (для мужчин до 25 лет);
- документ по форме, утвержденной Постановлением КМУ №559.
Электронный ВУД содержит QR-код и может быть получен через:
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- приложение "Резерв+";
- портал "Дия" (по ссылке, а не через само приложение).
Напоминаем, что во время военного положения мужчинам нужно носить при себе не только паспорт, но и военный билет или приписное удостоверение. Военно-учетный документ можно получить в территориальных центрах комплектования, ЦНАПах или через мобильное приложение "Резерв+".
Наличие этих документов обязательно, ведь правоохранители могут проверять документы в любой момент. Отсутствие паспорта или военно-учетного документа может привести к задержанию.
Ранее "Телеграф" писал, что не имеют права делать работники ТЦК. Некоторые действия сотрудников военкоматов могут выходить за пределы их законных полномочий.