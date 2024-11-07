Что грозит мужчине, который потерял военный билет

Нужно обратиться в ТЦК, если потеряли ВУД

В Украине все военнообязанные, призывники и резервисты должны иметь военно-учетный документ. В случае потери ВУД предусмотрено наказание в виде штрафа.

Об этом подробнее рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". Он объясняет, если вы потеряли военный билет или другой документ, нужно обратиться в военкомат.

За потерянный или испорченный ВУД впервые предусмотрен штраф от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 510 до 850 гривен.

Однако когда документ потерян неоднократно в течение года или во время действия военного положения, штраф увеличивается. Он составляет от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов, а именно от 850 до 1700 гривен.

Отметим, что военно-учетные документы существуют в двух формах — бумажной и электронной, и оба имеют одинаковую юридическую силу.

Если бумажный ВУД можно получить лично в ТЦК и СП, то электронный документ можно оформить дистанционно.

Бумажными ВУД являются:

военный билет, выданный до 18 мая 2024;

временное удостоверение военнообязанного, выданное до 18 мая 2024;

удостоверение о приписке к призывному участку (для мужчин до 25 лет);

документ по форме, утвержденной Постановлением КМУ №559.

Электронный ВУД содержит QR-код и может быть получен через:

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

приложение "Резерв+";

портал "Дия" (по ссылке, а не через само приложение).

Напоминаем, что во время военного положения мужчинам нужно носить при себе не только паспорт, но и военный билет или приписное удостоверение. Военно-учетный документ можно получить в территориальных центрах комплектования, ЦНАПах или через мобильное приложение "Резерв+".

Наличие этих документов обязательно, ведь правоохранители могут проверять документы в любой момент. Отсутствие паспорта или военно-учетного документа может привести к задержанию.

Ранее "Телеграф" писал, что не имеют права делать работники ТЦК. Некоторые действия сотрудников военкоматов могут выходить за пределы их законных полномочий.