"Враги навсегда": Арестович "переобулся" после рейда Украины в Курскую область, в сети смеются (видео)

Переобувается каждые 2-3 недели, комментируют украинцы

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, который после своего выезда за границу начал хвалить президента РФ Владимира Путина и выступать за переговоры с ним, внезапно "переобулся".

В одном из своих разговоров с политическим экспертом Юрием Романенко по поводу наступления ВСУ в Курской области, он матом обругал россиян и разразился угрозами по отношению к ним. Арестович также заявил, что выступал за переговоры якобы для того, чтобы Украина могла более эффективно противостоять России.

"Е**нные вы ***орасы, мы знаем кто вы такие, мы знаем что вы стреляете по роддомам, когда мы стреляем по военной технике, мы знаем что вы сознательно бьёте по нашим больницам. И мы вас на х** вертели … И когда я предлагал перемирие, я предлагал его только для того, чтобы перезагрузить нашу страну и сделать её более действенной и эффективной для того, чтобы противостоять вам, **дакам, которые были есть и остаетесь нашими извечными врагами", — заявил бывший советник ОП.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Он добавил, что Украина сможет жить с Россией в мире, но только после того, "как мы вам насуем так, что вы наконец обломаетесь и поймете, что в Украину ходить не надо". Только после этого, по словам Арестовича, возможны "некие отношения, если не добрососедские, то неприкосновенные".

"Но сначала вы ужасом должны начать захлёбываться, когда вы вспоминаете Украину. И если мы не будем идиотами, и поймём где наша органика, и сумеем перестроить систему, я вам это гарантирую. И уж я точно постараюсь чтобы это произошло, потому что я давал присягу служить украинскому народу не жалея сил, а сил у меня немерено", — грозится Арестович.

Однако украинцы с недоверием отнеслись к его высказываниям. Ведь еще совсем недавно он давал совет президенту РФ Владимиру Путину, как "сделать Украину в три хода" и организовать СССР-2, а тут внезапно вспомнил, кому он давал присягу.

"**здун дает заднюю", "быстро умеет переобуваться", "да он же только недавно был за Россию", "переобувается каждые 2-3 недели", "переобулся уже", "по ходу нарциссизм переходит в биполярку со скоростью продвижения ВСУ по России", "переобувается, с такой скоростью, профи, с утра он за Россию, а к ужину он офицер ВСУ", "величайший балабол века", "автор 100500 боевых выходов на линию Монако", "Какой клоун. Оно недавно ***дело про один народ", — пишут комментаторы.

Как рассказывал "Телеграф", недавно Арестович пофантазировал на тему, если бы он был президентом России. Он заявил, что во многом поступал бы так же, как Путин.