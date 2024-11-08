Будут отвечать: стало известно, кто сорвал контракты по "Мавикам" и удалось ли исправить ситуацию

И наши, и не наши: в АОЗ объяснили, кто сорвал контракты по "Мавикам", что ждет виновных и удалось ли исправить ситуацию

Агентство оборонных закупок (АОЗ) в период с 15 сентября по 29 октября 2024 поставило на фронт 4460 БпЛА Mavic. Из них 2450 шт. — Mavic 3T и 2010 шт. – Mavic 3Е. Эти аппараты были оперативно законтрактованы АОЗ вместо тех, закупка которых была сорвана по вине недобросовестных поставщиков.

Это следует из ответа АОЗ на запрос издания "Телеграф", касающегося распространенной в сентябре информации об отсутствии поставок украинским силам обороны беспилотных летательных аппаратов в августе-сентябре 2024 года.

В АОЗ объяснили, что виновными в срыве поставок оказались 2 украинских компании и один зарубежный контрагент, которые до этого предварительно формально прошли проверку надежности.

"Компании, с которыми были заключены договоры, прошли квалификацию, поскольку подтвердили опыт выполнения аналогичных договоров, и победили в тендерах с наиболее экономически выгодными предложениями. Поэтому, согласно тендерному законодательству, мы должны были заключить контракты с этими компаниями", — говорится в ответе Агентства оборонных закупок.

По данным АОЗ, одна из украинских компаний заключила контракты с Агентством на поставку 600 шт. БпЛА со сроком до 30.06.2024, из которых было поставлено 521 шт. с задержкой. Из еще 350 шт. "мавиков", законтрактованных с этой компанией со сроком поставки до 15.08.2024, по состоянию на 05.11.2024 не поставлен ни один БПЛА.

"В то же время еще одна украинская компания, с которой Агентство законтрактовалось на 400 шт. БпЛА по состоянию на 05.11.2024 не поставила ни одной единицы товара, и отказалась от выполнения контракта. Агентством заключены 3 государственных контракта на поставку 600 шт. БпЛА с иностранной компанией. По состоянию на 05.11.2024 ни одной единицы товара не было поставлено", — говорится в ответе на запрос "Телеграфа".

Согласно ответу АОЗ, правительством Украины было принято решение, которым выделены дополнительные средства на закупку БПЛА.

"За эти средства с 15.09.2024 по 29.10.2024 было поставлено 2450 шт. Mavic 3T и 2010 шт. Mavic 3Е. Часть таких контрактов предусматривала сжатые сроки поставки. С учетом неотложных потребностей Вооруженных Сил Украины Агентство законтрактовало часть БпЛА напрямую путем заключения договора о закупке без применения открытых торгов и/или электронного каталога для закупки товара и с условием наложенного платежа за поставленный товар. Такие контракты были заключены с проверенными и добросовестными поставщиками, положительно проявившимися в предыдущем опыте сотрудничества", — подчеркивают в Агентстве оборонных закупок.

При этом компаниям, виновным в срыве оборонных поставок, хотя они еще и не получили средства (поскольку, по данным АОЗ, "все закупки происходят по условиям 100% наложенных платежей"), все равно придется выплатить пеню исходя из стоимости контрактов.

"В соответствии с условиями контракта определено, что в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Контрактом. За задержку поставки Контрактом предусмотрены штрафные санкции, в частности пеня в размере 0,1% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки и дополнительно 7% при задержке более 30 дней. Агентством осуществляется претензионно-исковая работа по контрагентам, которые не выполняют или ненадлежаще выполняют взятые на себя обязательства по Контракту", — говорится в ответе Агентства.

Возможными причинами срыва контрактов в АОЗ считают переоценку контрагентами собственных возможностей и ситуацию в КНР.

"Среди возможных причин срыва поставок, по нашему мнению, могут быть слишком большие обязательства, которые компании (контрагенты) взяли на себя и не оценили объективно собственные возможности (способности). Также сложные цепи поставок товаров (комплектующих) и санкции Китайской Народной Республики по экспорту БПЛА могут затруднять выполнение договорных обязательств", — отмечают в АОЗ.

Добавим, что в Агентстве оставили за скобками вопрос "Телеграфа" относительно возможного наличия умысла в указанной ситуации и участия в расследовании причин срыва поставок правоохранительных органов.

Напомним, в середине сентября в соцсетях и СМИ появилась информация, что с 16 августа по 16 сентября ВСУ получило от Минобороны всего 50 БпЛА Mavic. Блогер и ветеран Юрий Гудыменко, который, в частности, распространил эту информацию, логически адресовал АОЗ вопрос, как это могло произойти и кто за это должен отвечать.

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