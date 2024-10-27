В Раде объяснили, как "тысяча Зеленского" повлияет на финансирование армии

Нардепка рассказала, как планирует их потратить

Анонсированная президентом Владимиром Зеленским программа социальной поддержки населения должна поднять внутренний спрос. А вырученные от этого налоги пойдут на финансирование армии.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ольга Василевская-Смаглюк. По ее словам, к концептуальной разработке новой "Е-поддержки" финансовый и бюджетный комитеты ВРУ не привлекались, это исключительно инициатива президента.

"Подчеркну, что если бы эти средства, которые сейчас аккумулированы за счет международной поддержки, можно было отдать на армию, то это было бы сделано бесспорно. Но "фокус" с этими деньгами в том, что их можно использовать только на соцзащиту населения", — подчеркнула нардепка.

По словам Василевской-Смаглюк, если бы эти средства были направлены на нужды внутренне перемещенных лиц, то были бы недовольны пенсионеры. В то же время она подчеркнула, что, если бы эти средства дали пенсионерам, возмутились бы учителя, а если бы учителям — расстроились врачи и так далее.

"Наибольший запрос населения сейчас — на справедливость, поэтому, видимо, президент принял решение распределить на всех поровну. Деньги, кому они необходимы, пойдут на покупку товаров и услуг отечественного производства: лекарства, коммуналку, книги", — заявила Василевская-Смаглюк.

Она пояснила, что выделение этих средств поднимет внутренний спрос, а значит, аккумулирует больше налогов, которые в свою очередь пойдут на армию. Нардеп напомнила, что армия финансируется исключительно из средств, собранных у налогоплательщиков.

"Кому эти деньги не нужны — сможет задонатить их на оружие, что я собственно и сделаю, например, потому что мой муж служит в ВСУ, то есть деньги так или иначе останутся в семье. Думаю многие коллеги по парламенту присоединятся ко мне", — подытожила она.

Напомним, известный экономист Илья Несходовский в комментарии "Телеграфу" подверг критике решение власти выплаты украинцам по 1000 гривен.