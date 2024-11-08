В Украине для учителей введут дополнительную доплату

Похвальная инициатива

С 1 января 2025 года в Украине будет введена ежемесячная "учительская доплата" к заработной плате педагогов в размере 1000 гривен "на руки". Начиная с сентября данная выплата увеличится.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время проведения седьмого регионального заседания Правительства Украины в Одессе. Данная инициатива направлена на поддержку украинских педагогов.

"Сегодня во исполнение поручения Президента Украины принимаем важное решение в поддержку наших педагогов. С 1 января 2025 года вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен "на руки". С 1 сентября 2025 года эту выплату увеличим до 2000 грн "на руки" каждому учителю", — говорится в сообщении.

Напомним, министр образования Лисовой заработал миллионы среди войны. Только за период январь-сентябрь 2024 года глава министерства получил около 800 тысяч гривен зарплаты.

Напомним, на днях Министерство образования и науки заявило, что для повышения зарплат учителям до трех минимальных зарплат (предусмотренных законодательством) требуется дополнительных 270 млрд. гривен. При этом глава ведомства Лисовой, во время составления бюджета на 2025 год, не настаивал на увеличении расходов на оплату труда работников своей отрасли. Как утверждает депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, министр не смог защитить свою позицию и просто соглашается с тем, что ему навязывают.

Отметим, что средняя зарплата в образовательной отрасли составляет 12 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что министр образования Лисовой заработал миллионы среди войны. Только за период январь-сентябрь 2024 года глава министерства получил около 800 тысяч гривен зарплаты.