Выйдет внушительная сумма: в Верховной Раде назвали три способа увеличения доходов бюджета

Следует избегать девальвации гривны, чтобы не раскручивать спираль инфляции

Увеличить доходную часть государственного бюджета Украины на 2025 год можно в несколько способов. Поэтому Кабинету министров и профильному комитету парламента предстоит над ними поработать.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

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— Если мы говорим о налоговых поступлениях, то их увеличение в абсолютной сумме возможно за счет девальвации национальной валюты, увеличения платежей при импорте и т.д. А это в свою очередь раскрутит инфляционные процессы, – предупредила нардеп.

Другой путь – это внесение изменений в Налоговый кодекс, говорит Нина Южанина.

— Наша фракция ("Европейская солидарность". — Ред.) предлагала увеличение доходной части на 65,6 млрд гривен. Но эти предложения бюджетный комитет не рассмотрел, потому что соответствующие изменения в Налоговый кодекс не были внесены, — продолжает она.

Хотя есть и другие резервы, например, рентные платежи, мне кажется, что они занижены. Мы просчитывали со специалистами и получилась внушительная сумма — до 14 млрд гривен. Я настаивала на изучении этого вопроса и будет поручение Кабмину это сделать, — добавила член бюджетного комитета.

*Рентная плата — налог, уплачиваемый за добычу полезных ископаемых (нефти, газа, угля, руды и т.п.); за использование радиочастотного ресурса; за специальное использование воды и лесных ресурсов; за транспортировку нефти, нефтепродуктов и аммиака по территории Украины (14.1.217. НКУ).

"Телеграф" писал, что в 2025 году доходы госбюджета составят 2 трлн грн, расходы — 3,64 трлн. Для финансирования бюджета планируется привлечь внешние заимствования на сумму 1,65 трлн грн и внутренние — на 579 млрд грн.