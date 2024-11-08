Зеленский заинтриговал анонсом целого пакета поддержки украинцев

Деньги на эту помощь для украинцев в бюджете есть

После сегодняшних новостей о выплате дополнительной тысячи для учителей Зеленский снова заинтриговал украинцев целым пакетом поддержки. В частности, по заявлению Президента, это будет касаться помощи населению зимой.

Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении. Он сказал, что сейчас чиновники готовят зимний пакет поддержки украинцев. Его представят еще в этом месяце.

Согласно заявлению Президента, деньги на эту помощь для украинцев в бюджете есть. Однако Зеленский не уточнил, о какой именно сумме идет речь. Также в сообщении отмечается, что помощь предназначена людям, "работающим в Украине и для Украины".

Это уже не первое улучшение, которое анонсировало Правительство и Президент в последнее время. В пятницу, 8 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмигаль объявил, что с января 2025 учителя ежемесячно будут получать доплату к заработной плате в размере 1000 грн. По его словам, это решение — часть поддержки педагогов, которые "обучают и воспитывают нашу молодежь".

Кроме того, недавно Владимир Зеленский заявил, что с 1 декабря начнет действовать новая программа помощи семьям – тысяча гривен каждому украинцу. Эти деньги можно будет потратить на покупку украинских товаров или оплату услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинцев удивила анонсированная Зеленским раздача 1000 гривен. Люди по-разному отреагировали на инициативу главы государства.