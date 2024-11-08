Зеленський заінтригував анонсом цілого пакету підтримки українців

Гроші на цю допомогу для українців у бюджеті є

Після сьогоднішніх новин про виплату додаткової тисячі для вчителів Зеленський знову заінтригував українців цілим пакетом підтримки. Зокрема, за заявою Президента, стосуватиметься це допомоги населенню взимку.

Про це Зеленський розповів у своєму вечірньому зверненні. Він сказав, що зараз урядовці готують зимовий пакет підтримки українців. Його представлять ще цього місяця.

Згідно з заявою Президента, гроші на цю допомогу для українців у бюджеті є. Проте Зеленський не уточнив, про яку саме суму йдеться. Також в повідомленні зазначається, що допомога призначена людям, "які працюють в Україні і для України".

Це вже не перше покращення, яке анонсував Уряд та Президент останнім часом. У п’ятницю, 8 листопада, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що з січня 2025 року вчителі щомісячно будуть отримувати доплату до заробітної плати у розмірі 1000 грн. За його словами, це рішення — частина підтримки освітян, які "навчають та виховують нашу молодь".

Крім того, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що з 1 грудня почне діяти нова програма допомоги сім'ям — тисяча гривень кожному українцю. Ці гроші можна буде витратити на купівлю українських товарів або оплату послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українців здивувала анонсована Зеленським роздача 1000 гривень. Люди по-різному відреагували на ініціативу глави держави.