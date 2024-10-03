Снимает стресс в качалке Лондона: журналисты разведали, как устроился нардеп Дмитрук после побега (видео)

Нардеп готовился к бегству задолго, а не покинул Украину, потому что его якобы преследовали.

Народный депутат Артем Дмитрук, недавно незаконно покинувший Украину, свой побег готовил давно. И то, что он был вынужден покинуть дом из-за преследования, как он заявлял, отнюдь не может быть правдой.

Журналистское расследование BIHUS info выявило интересные детали его пребывания в Лондоне. По данным расследования, супруга Дмитрука Анастасия вместе с детьми посещала Лондон еще в начале полномасштабного вторжения. В ее Instagram появились публикации из британской столицы, в том числе со станции метро Бермондси.

Летом 2023 года семья снова приехала в Лондон. Они активно посещали местные достопримечательности, парки и магазины. Интересно, что в это время риторика самого Дмитрука в социальных сетях резко изменилась — он перешел на русский и занял антимобилизационную позицию.

Место жительства

Журналисты сумели установить приблизительное место жительства семьи Дмитруков в Лондоне. По их данным, семья поселилась в районе Бермондси, недалеко от одноименной станции метро. Этот район расположен в центральной части города, на берегу Темзы.

Спортивные увлечения

Особое внимание журналисты уделили спортивным занятиям Артема Дмитрука. Они смогли идентифицировать спортзал, посещаемый депутатом. Это оказался Southwark Park Sports and Athletics Center, расположенный недалеко от места проживания семьи.

Новое жилье

Впоследствии журналисты обнаружили, что семья Дмитруков переехала в новый жилой комплекс Cascade Court в районе Баттерси. Стоимость двухкомнатных квартир в этом комплексе составляет 850 000 фунтов стерлингов, а аренда может стоить около 5 000 фунтов в месяц.

Вопросы безопасности

Несмотря на заявления Дмитрука о преследованиях и угрозах жизни, семья активно публикует фото и видео из разных локаций Лондона. Это вызывает сомнения в реальности заявленных угроз.

Расследователи пришли к выводу, что переезд семьи Дмитруков в Лондон был заранее спланированным, а не спонтанным решением из-за угроз. Они также предполагают, что депутат может использовать свой статус для получения политического убежища.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что нардепа Дмитрука могут экстрадировать в Украину. Генпрокуратура приступила к подготовке.