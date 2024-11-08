Синегубова разнесли за пиар-фото в Харькове: "Удар был вопросом времени"

Доник считает, что врагу, который профессионально владеет методами OSINT разведки, установить место — совсем не проблема

Руководитель учебно-инструкторской группы 151-го учебного центра ВСУ Роман Доник возмутился поведением начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова. Он заявил, что чиновника много раз просили делать осторожнее пиар-акции на территории Харькова, но он якобы не прислушался.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице Доника в Facebook. Он объяснил, что речь идет о последующих ударах по городу.

"Извините, но меня уже эта откровенная тупость немного выбивает. Особенно когда во время войны тупость, или небрежность чиновника областного уровня, влечет тяжкие последствия для гражданского города. Знакомьтесь. Глава областной военной администрации Синегубов. Десятки раз его просили, более осторожно делать пиар акции. Но ему плевать на город", — написал Доник.

Он рассказал, как это работает. По словам Романа, Территориальное общество покупает для военных помощь, а затем глава общины везет это в Харьков.

"После этого вызывают военных и Олег Синегубов "под камеры" передает помощь, к которой не имеет отношения военным. Фото в постах выкладывают в соцсети. Ибо медийная и пиарная компонента очень нравится ОП. Фоточек много. Они все, каким-то чудом привязаны к одному узнаваемому в городе месту. Постоянно. Какие выводы можно из этого сделать?", — пояснил руководитель учебно-инструкторской группы.

При этом, Доник считает, что врагу, который профессионально владеет методами OSINT разведки, установить место — совсем не проблема.

"Его просили прекратить делать эту ху**ю больше года назад. Ибо только вопрос времени был, когда ударят по очевидному объекту. Но Синегубову пофиг. Ибо он лентяй, который только ради фоточек вылезает из своего кабинета, в том числе "засветить" свой тяжелый труд на руинах в городе", — отметил Роман.

В то же время, Доник советует задуматься, когда харьковчане возмущаются, что россияне наносят удары по каким-то культовым местам, кто помогает им определить приоритетность целей.

"А если вы наложите на карту все прилеты за последние 10 месяцев, в одном из центральных районов, то увидите какое-то странное совпадение с азимутом ударов и фоточек в соцсетях. Но это не останавливает любителя попиариться на языках, вместо того, чтобы заботиться о безопасности города. И да, это не намеренно. Это просто по**й на город и горожан. Это просто лень уехать на три квартала", — пишет автор поста.

Доник подытожил тем, что на странице Олега Синегубова есть множество подобных фотографий.

Важно добавить, что, к примеру, на данном фото сзади на фоне расположено здание Госпрома. 28 октября россияне нанесли удар корректируемыми авиабомбами (КАБ) по Харьков и в частности, было значительно повреждено здание Госпрома.

Однако конкретно эти фотографии были опубликованы еще осенью 2023 года.

Также в ночь на 8 ноября был прилет возле Сухого фонтана в землю сквера между корпусами университета. В Госпроме вылетели стекла. Сам фонтан остался невредимым. Частично пострадала новогодняя композиция.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что восстановление здания Госпрома может занять многие годы и даже десятилетия. Что известно о повреждении харьковского Госпрома.