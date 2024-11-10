І це не корейці: в Криму росіяни тренують ще одну партію іноземців для війни в Україні (фото)

РФ вже давно залучає іноземців до війни проти України

На території тимчасово окупованого Криму російські військові навчають іноземних найманців. Серед них є вихідці з африканських країн та Куби.

Таку інформацію оприлюднив партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі. Під час розвідки агенти руху з'ясували, що найманців навчають на полігоні "Козачий" у Гагаринському районі Севастополя.

Полігон належить 810 бригад морської піхоти ЗС РФ. Партизани наголошують, що періодично фіксується прибуття військових вантажівок, які доставляють на полігон людей із зовнішністю нетиповою для місцевих жителів.

"Ба більше, на тому ж полігоні час від часу проходять стрільби для підлітків із "Юнармії". Рашисти використовують дітей як живий щит, намагаючись захистити своїх військових та найманців від ударів СОУ. Наші агенти продовжують уважно стежити за подібними інцидентами та готові надати всю необхідну інформацію для притягнення окупантів до відповідальності", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за даними руху "АТЕШ" один, з російських військовослужбовців провів успішну диверсію. Він знищив броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ).