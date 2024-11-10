В МИД прокомментировали возможный план Трампа по войне в Украине

Заявление польского премьера вызвало резонанс

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о подготовке в США декларации по Украине. Он сообщил, что речь идет о прекращении огня и гарантиях безопасности.

Спикер МИД Георгий Тихий поблагодарил польского премьера за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины", пишет РБК-Украина. Он подчеркнул необходимость неукоснительного его соблюдения.

"Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. В интересах всех миролюбивых государств — справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международному праву, целям и принципам Устава ООН", — подчеркнул Тихий.

Что этому предшествовало

Туск заявил, что план новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине, вероятно, находится на стадии подготовки. В ближайшее время ожидается декларация о дате прекращения огня и гарантиях безопасности. Он сказал об этом, отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане Трампа.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела", — сказал Туск, добавив, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в офисе президента отреагировали на статью The Wall Street Journal о плане завершения войны в Украине. Его приписывают избранному президенту США Дональду Трампу. До этого он делал громкое заявление, что закончит войну через 24 часа, если станет президентом США. Кроме того, он давал много других обещаний.