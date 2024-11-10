Укр

В МИД прокомментировали возможный план Трампа по войне в Украине

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
МИД Новость обновлена 10 ноября 2024, 14:31
МИД. Фото Коллаж "Телеграфа"

Заявление польского премьера вызвало резонанс

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о подготовке в США декларации по Украине. Он сообщил, что речь идет о прекращении огня и гарантиях безопасности.

Спикер МИД Георгий Тихий поблагодарил польского премьера за подтверждение приверженности принципу "ничего об Украине без Украины", пишет РБК-Украина. Он подчеркнул необходимость неукоснительного его соблюдения.

"Война идет на украинской земле, поэтому именно Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру. В интересах всех миролюбивых государств — справедливое завершение российской агрессии против Украины с уважением к суверенитету и территориальной целостности нашего государства, международному праву, целям и принципам Устава ООН", — подчеркнул Тихий.

Что этому предшествовало

Туск заявил, что план новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине, вероятно, находится на стадии подготовки. В ближайшее время ожидается декларация о дате прекращения огня и гарантиях безопасности. Он сказал об этом, отвечая на вопрос о частично обнародованном СМИ плане Трампа.

"Это, безусловно, будут решения, которые будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела", — сказал Туск, добавив, что "решения по войне в Украине не могут приниматься через головы не только украинцев, но и наши".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в офисе президента отреагировали на статью The Wall Street Journal о плане завершения войны в Украине. Его приписывают избранному президенту США Дональду Трампу. До этого он делал громкое заявление, что закончит войну через 24 часа, если станет президентом США. Кроме того, он давал много других обещаний.

Теги:
#США #МИД #Дональд Туск #Дональд Трамп