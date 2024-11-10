У МЗС прокоментували можливий план Трампа щодо війни в Україні

Заява польського прем'єра викликала резонанс

У Міністерстві закордонних справ відреагували на заяву прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про підготовку у США декларації щодо України. Він повідомив, що мова йде про припинення вогню та гарантій безпеки.

Речник МЗС Георгій Тихий подякував польському прем'єру за підтвердження відданості принципу "нічого про Україну без України", пише РБК-Україна. Він наголосив на необхідності неухильного його дотримання.

"Війна йде на українській землі, тож саме Україна визначатиме параметри шляху до всеосяжного, справедливого та стійкого миру. В інтересах усіх миролюбних держав — справедливе завершення російської агресії проти України із повагою до суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, міжнародного права, цілей та принципів Статуту ООН", — підкреслив Тихий.

Що цьому передувало

Туск заявив, що план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України, ймовірно, перебуває на стадії підготовки. Найближчим часом очікується декларація щодо дати припинення вогню та гарантій безпеки. Він сказав про це, відповідаючи на запитання щодо частково оприлюдненого ЗМІ плану Трампа.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", — сказав Туск, додавши, що "рішення щодо війни в Україні не можуть прийматися через голови не лише українців, а й наші".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в офісі президента відреагували на статтю The Wall Street Journal про план завершення війни в Україні. Його приписують обраному президентові США Дональду Трампу. До цього він робив гучну заяву, що закінчить війну за 24 години, якщо стане президентом США. Крім цього, він давав багато інших обіцянок.