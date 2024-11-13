Попри домашній арешт: Тищенка помітили на вулицях Києва, як він це пояснив (оновлено)

19 вересня суд продовжив нардепу Миколі Тищенку запобіжний захід ще на два місяці

Народного депутата Миколу Тищенка, якого зобов'язали перебувати під цілодобовим домашнім арештом з носінням електронного браслета, помітили на вулицях Києва. Попри головний убір, народного депутата впізнали перехожі.

Світлину опублікували в одному з пабліків у Telegram. При цьому не зазначено, на якій з вулиць було помічено народного обранця.

"Отакої. Тищенка помітили на вулицях Києва, після того, як суд залишив його під цілодобовим домашнім арештом", — йдеться у повідомленні.

Оновлено

У своєму Telegram-каналі Микола Тищенко прокоментував свою появу на вулицях Києва.

"Коли так вже скучили по Тищенко, що навіть шлях від дому до суду стає найголовнішою сенсацією в країні. Дякую, що не забуваєте;) Все норм, скоро побачимось", — написав він.

19 вересня суд продовжив нардепу Миколі Тищенку запобіжний захід ще на два місяці у вигляді цілодобового домашнього арешту. Народний обранець зобов’язаний носити електронний браслет, а також дотримуватися попередньо покладених на нього обов’язків.

Водночас, варто зауважити, що у разі виникнення надзвичайної ситуації, стихійного лиха чи у випадку хвороби підозрюваний може залишити житло в заборонений час, попередньо поінформувавши про це правоохоронні органи. Крім того, залишати житло можна і у випадку виклику до судових органів чи слідчого.

Журналісти видання "Телеграф" намагалися зв’язатися з нардепом, аби отримати коментар. На момент публікації новини, ми наразі чекаємо на відповідь.

Нагадаємо, Державне бюро розслідування (ДБР) оголосило Тищенку про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Якщо його визнають винним, він може отримати 5 років в’язниці.

Додамо, що за цією ж справою в червні суд відправив охоронця Тищенка під варту на два місяці без права внесення застави. Йдеться про експоліціянта Богдана Писаренка, який брав участь у нападі на військового у Дніпрі.