"Вы на приколе?": Тищенко бурно отреагировал на новое решение суда (видео)

Адвокаты Тищенко подчеркнули, что его домашний арест может парализовать работу парламента

Нардепу Николаю Тищенко продлили меру пресечения еще на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста. Это решение суда сильно возмутило обвиняемого. По его словам, он 52 года живет и передвигается без охраны.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, Тищенко будет под домашним арестом до 16 ноября. Бурная реакция подозреваемого уже попала в сеть.

"Вы, что, на приколе? Какая охрана? Я 52 года живу и передвигаюсь без охраны. Меня народ охраняет", — сказал Тищенко.

По решению суда, в течение двух месяцев домашнего ареста нардеп обязан носить электронный браслет, а также придерживаться предварительно возложенных обязанностей.

Напомним, что Государственное бюро расследования (ГБР) объявило Тищенко о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Если он будет признан виновным, он может получить 5 лет тюрьмы.

В то же время адвокаты Тищенко подчеркнули, что подозрение необоснованно, а мера пресечения может даже парализовать работу парламента. Ведь при отсутствии нардепа на работе будет не хватать голосов на какой-то важный законопроект.

Добавим, что по этому же делу в июне суд отправил охранника Тищенко под стражу на два месяца без права внесения залога.

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