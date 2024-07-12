Увольнением не обошлось: суд принял решение по полицейскому, который вместе с Тищенко напал на военного в Днепре

Прокуроры требовали более строгих мер

Круглосуточный домашний арест на два месяца. Суд избрал меру пресечения экс-полицейскому Богдану Писаренко, который участвовал в нападении на военного в Днепре.

Об этом сообщает издание "Слідство.Інфо". Ссылаются на информацию, предоставленную в Офисе Генерального прокурора. При этом отмечается, что прокуроры в суде просили для Писаренко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, однако Киевский суд избрал более мягкую меру и поэтому прокуроры подали апелляционную жалобу на решение.

"Печерский районный суд Киева 11 июля 2024 года избрал меру пресечения бывшему полицейскому Богдану Писаренко. Мужчину подозревают в незаконном лишении свободы человека (часть 2 статьи 146 УК Украины) и превышении служебных полномочий (часть 2 статьи 365 УК Украины). В суде прокуроры просили для Писаренко содержание под стражей без возможности выйти под залог, но суд избрал более мягкую меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Прокуроры подали апелляционную жалобу на оешение суда", — говорится в сообщении.

Подозрение экс-полицейский получил 8 июля 2024 года. В тексте документа, который журналисты "Слідства.Інфо" получили от источников в правоохранительных органах, отмечено, что бывший полицейский приказывал потерпевшему Дмитрию Мазохе остановиться, физически препятствовал ему двигаться с детской коляской, в которой находился младенец и несколько раз пытался "заломать" потерпевшего.

По мнению прокуроров, Писаренко знал, что превышает свои полномочия и не имеет законных оснований применять силу к Мазохе, но экс-полицейского это не остановило.

Экс-полицейский Богдан Писаренко

Напомним, инцидент с избиением военного в Днепре произошел 20 июня 2024 года. Тогда нардеп Николай Тищенко и люди из его охраны избили экс-бойца подразделения Kraken Дмитрия Мазоху. Позже СМИ, несмотря на старательную маскировку участников избиения, удалось установить личность каждого из нападавших. Ими оказались: в прошлом вандал, а ныне тренер по страйкболу Николай Щегельский; бывший депутат от партии ОПЗЖ Сергей Савченко и экс-охранник ночного клуба Константин Цубера и, собственно, бывший полицейский Богдан Писаренко.

Через несколько дней после избиения, Писаренко был уволен из Национальной полиции. Как отметили в ведомстве, Писаренко якобы не знал своих полномочий, не соблюдал порядок применения мер принуждения и не включил портативный видеорегистратор до и во время конфликта.

Вместе с Писаренко по делу об избиении военного в Днепре теперь трое подозреваемых: нардеп Николай Тищенко, охранник Константин Цубера и собственно сам Писаренко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что наговорил в суде Николай Тищенко. В частности, нардеп хотел блеснуть знанием украинских поговорок, но что-то пошло не так.