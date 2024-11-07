Будут новые выборы? В Германии заговорили о "перезагрузке" Бундестага на фоне развала коалиции

Новые выборы в Бундестаг могут состояться при одном условии

В Германии из-за распада правящей коалиции могут состояться досрочные выборы в парламент — Бундестаг.

Об этом сообщает Deutsche Welle. Данное заявление прозвучало из уст президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмаера: он заявил, что готов распустить конституционный и законодательный орган, после чего в стране пройдут выборы.

По его словам, распад т.н. "светофорной" коалиции является "политическим кризисом", который нужно оставить позади. В эту коалицию Социал-демократическая партия Германии, партия "зеленых" и Свободная демократическая партия.

Еще Франк-Вальтер Штайнмаер принял отставку министра финансов и лидера СвДП Кристиана Линднера, министра юстиции и члена той же Свободной демократической партии Марко Бушмана и министра образования Беттины Штарк-Ватцингер, которая также является членом СвДП. Об этом сообщает Bild.

При этом присутствовал канцлер Олаф Шольц (СДПГ). Как сообщили немецкие СМИ, во время мероприятия он не подал руки Линднеру, оба проигнорировали друг друга.

Ранее "Телеграф" сообщал, что немецкая ультраправая партия "Альтернатива для Германии", которую подозревают в связях с Россией, выигрывает местные выборы в ФРГ.