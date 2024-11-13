Блинкен дал два важных обещания по войне в Украине

Украина должна максимально ослабить давление России и не дать Путину добиться успеха, но для этого ей необходима масштабная помощь

Государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждает, что северокорейские силы втянуты в войну в Украине и уже буквально в бою. За это он требует твердого ответа для России и обещает, что страна-агрессор его получит.

Блинкен сделал такое заявление в ходе встречи с журналистами в Брюсселе после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Об этом пишет Reuters.

"Сегодня мы провели очень продуктивный разговор о нашей постоянной поддержке Украины перед лицом длительной российской агрессии. И дополнительный элемент КНДР, северокорейские силы, втянутые в войну, и теперь уже буквально в бою, нуждается и получит жесткий ответ", — отметил Блинкен.

Кроме того, Блинкен обещает, что Украина получит помощь от НАТО в таком масштабе, чтобы ВСУ были готовы продолжить вести боевые действия в 2025 году.

"Мы должны сделать больше для того, чтобы Украина могла оставаться в борьбе и была способна максимально ослабить давление России и не дать Путину добиться успеха в Украине. В частности, об этом мы говорили сегодня утром, потому что теперь мы видим, что северокорейцы активно действуют в Украине", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ЕС угрожают КНДР за отправку армии. Глава дипломатии ЕС Джозеф Боррель сделал грозное заявление.